Rinforzo a centrocampo per il Piacenza, in biancorosso Angelo Persia

Rinforzo in mediana per il Piacenza: in biancorosso arriva Angelo Persia. Centrocampista classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Avezzano e Roma, è reduce dalle stagioni alla Fermana, Teramo e Campobasso, dove, nell’ultimo campionato di serie C, ha collezionato 21 presenze siglando tre reti.