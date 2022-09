“Rinnovabili e comunità energetiche per uscire dalla crisi, nucleare non è la soluzione”

Crisi energetica, nucleare e dismissione della centrale di Caorso e rilancio delle rinnovabili: di questo hanno parlato in piazza Duomo a Piacenza le candidate Carlotta Bonvicini candidata capolista Verdi e Giulia Deviletti, candidata di Sinistra Italiana, nella lista “Alleanza Verdi Sinistra”.

“Siamo contro il consumo di suolo e per le energia pulita, con l’obiettivo del 2030 di arrivare all’80 per cento di energie rinnovabili come il fotovoltaico – dice Deviletti -. Qui a Caorso si è appena concluso l’invio in Slovacchia di oltre 5mila fusti di fanghi contaminati. Non si può ritornare al nucleare che è stato bocciato da due referendum”. Una soluzione che, sottolinea Bonvicini, “non sarebbe una soluzione comunque perseguibile in tempi rapidi. Il ricorso alle comunità energetiche può essere una soluzione per ripensare completamente al mercato dell’energia, siamo stati abituati ad avere l’energia prodotta da pochi e consumata da molti e grazie alle comunità energetiche questa dinamica si può invertire per avere una commistione di produttori e consumatori che possa rendere l’energia un bene comune come l’acqua e le altre risorse finite che vanno preservate”.

Rispetto all’alleanza tecnica con il Partito Democratico, Bonvicini osserva: “Credo che il Pd abbia molto bisogno di noi in questo momento, in particolare nella componente ambientale, è importante portare avanti questi temi cercando di inglobarli in una visione che tiene insieme la problematica sociale e ambientale”.