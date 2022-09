Ripartono i corsi della Milestone School of Music: domenica porte aperte

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ripartono puntuali anche le attività della Milestone School of Music, la scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna che ha sede presso il Milestone Live Club, in via Musso 5 a Piacenza. Il riconoscimento è un intervento previsto dalla Regione Emilia-Romagna che, al fine di valorizzare e stimolare il processo di sviluppo e di rafforzamento del sistema musicale regionale, mira a offrire riferimenti certi e qualificati alle istituzioni scolastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i soggetti interessati.

Per festeggiare un nuovo anno di musica, la scuola ha organizzato per domenica 25 settembre dalle ore 17 alle ore 19 un momento aperto a tutti, vecchi e nuovi allievi o persone curiose di avere qualche informazione in più, accompagnata da un aperitivo. “Sarà l’occasione ideale – spiegano dalla Milestone School of Music – per ritrovarsi dopo l’estate, per ricevere tutti i dettagli circa l’offerta formativa ma soprattutto per poter conoscere direttamente i docenti dei vari corsi, che saranno tutti presenti e disponibili a concordare la modalità più adatta alle esigenze di ciascuno. Sarà inoltre l’occasione per visitare i locali da poco rinnovati al fine di offrire un’esperienza il più possibile confortevole e ottimizzata dal punto di vista dell’acustica e delle attrezzature. Nel corso del pomeriggio ci sarà anche l’occasione per ascoltare alcuni tra gli allievi della MSOM che avranno modo di esibirsi dal palco del Milestone, come la band degli Young Guns, formata dai giovanissimi under 18 di una delle classi di musica d’insieme della scuola”.

Tra tanti corsi riconfermati, quest’anno spicca la novità di quello avanzato di produzione musicale e sound engineering, a cura del produttore e sound engineer Davide Cappellini. È il corso giusto per tutti coloro che hanno bisogno di approfondire la parte tecnica della produzione dei brani musicali: dalla gestione del mixer, ai microfoni e altre apparecchiature audio (equalizzatori, compressori, preamplificatori, effetti etc…) durante una sessione di registrazione. L’obiettivo principale del corso è quello di sviluppare ed elaborare i suoni che trasformeranno la traccia o l’album nelle sonorità più adatte. Molti sono i corsi attivi di strumento e canto: pianoforte con Giovanni Guerretti, chitarra con Silvio Piccioni e Renato Podestà, basso e contrabbasso con Alex Carreri, batteria con Roberto Lupo, Luca Mezzadri e Marco Camia, tromba e armonica con Gianni Satta, sax e clarinetto con Andrea Zermani, canto con Debora Lombardo, canto corale sempre con Andrea Zermani, fisarmonica con Tiziano Chiapelli e flauto traverso con Marina Sartini.