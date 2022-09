Ristori Covid 2020-2021: alla Lombardia la fetta maggiore. 1,25 miliardi in Emilia Romagna

Due anni difficili per cittadini e imprese. Nessuno dimenticherà il coprifuoco, le saracinesche abbassate, le città deserte. L’economia italiana ha subìto danni ingenti nel “biennio nero” dominato dalla pandemia, in cui lo Stato ha destinato quasi 25 miliardi di euro ai settori colpiti dalla crisi.

Precisamente 24,7 miliardi. È il totale dei ristori a fondo perduto che lo Stato ha erogato nel biennio 2020-2021 per aiutare le attività in crisi a causa dell’emergenza Covid. La somma tiene in considerazione 13 contributi statali: il “Decreto rilancio”, “Centri storici”, “Ristori e Ristori bis”, “Decreto santuari”, “Comuni montani”, “Decreto Natale”, “Sostegni e Sostegni bis” (che da soli costituiscono il 40% del totale), “Start-up”, “Attività stagionali”, “Soggetti con ricavi o compensi 10-15 mln”, “Perequativo”, “Attività turistiche” e “Attività chiuse”. 9,38 miliardi sono stati erogati nel 2020, 15,34 nel 2021.

La regione che ha ricevuto la cifra maggiore è la Lombardia con più di 3 miliardi di euro, a seguire il Lazio con 1,61 miliardi, il Veneto con 1,48 miliardi, la Campania con 1,26 miliardi, l’Emilia-Romagna con 1.258.814.413 euro e la Toscana con 1,25 miliardi. Le somme sono pressoché proporzionate al numero di abitanti delle singole regioni: il rapporto più alto fra le regioni sopracitate si trova in Toscana (339 euro per abitante), poi la Lombardia (318 euro per abitante), il Veneto (306 euro per abitante), l’Emilia Romagna (284 euro per abitante), il Lazio (283 euro per abitante) e infine la Campania (225 euro per abitante). Sono i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, che conta 4,6 milioni di beneficiari tra il 2020 e il 2021.