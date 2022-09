Ritiro a Piacenza per la Lazio di Sarri: allenamenti al Garilli

Ritiro a Piacenza per la Lazio, in vista della sfida di domenica a domicilio della Cremonese. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra allenata da Maurizio Sarri, reduce dal pesante ko di giovedì sera per 5-1 in Europa League contro il Midtjylland, è atterrata nella notte a Brescia di rientro dalla Danimarca: venerdì e sabato – approfittando della disponibilità dello stadio Garilli visto che il Piacenza giocherà in trasferta sul campo dell’Arzignano – i biancocelesti, come già programmato prima dell’impegno di coppa, si alleneranno nella nostra città per preparare la sfida di campionato di domenica nella vicina Cremona.