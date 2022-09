Rosa alla Camera, gialla al Senato: ecco i fac simile delle schede del 25 settembre

Colore rosa per la scheda della Camera, giallo per il Senato della Repubblica. Sono stati pubblicati sul sito web della Prefettura di Piacenza i fac simile ufficiali delle schede elettorali delle elezioni politiche del 25 settembre relative ai collegi di Piacenza. Sulle due schede sono impressi tutti i nomi degli aspiranti a un seggio in Parlamento nei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato di Piacenza e provincia. E naturalmente i simboli delle formazioni politiche che li sostengono con i “listini” dei candidati della parte proporzionale: quattro nomi per ciasun simbolo.

Il “Rosatellum”, la legge elettorale che utilizzeremo per la seconda volta nella storia della Repubblica, infatti, è un mix di maggioritario (per un terzo degli eletti) e di proporzionale (i restanti due terzi). Ogni elettore potrà mettere la croce direttamente sui partito (in quel caso il voto sarà attribuito automaticamente al candidato nel collegio uninominale sostenuto da quel partito), oppure sul nome del candidato senza indicare il partito. Non è possibile in alcun modo esprimente un voto disgiunto. Per la prima volta al Senato potranno votare anche i diciottenni, è stato infatti rimosso il limite di età che era fissato a 21 anni.

Il fac simile del Senato

Nei collegi di Camera e Senato compensivi della provincia di Piacenza sono in lizza 23 candidati solo nella parte uninominale (11 alla Camera e 12 al Senato). Complessivamente i partiti sono 18 al Senato e 17 alla Camera. Non solo, dunque, i quattro poli principali – centrodestra, centrosinistra, terzo polo Caldenda e Movimento 5 Stelle, ma anche una miriade di sigle minori che sono impresse sulle schede di Camera e Senato coi nomi dei candidati. Ci sono sigle e partiti in parte inediti come quello di Mastella, “Sud chiama Nord”, e anche quello animalista. Per il quadro complessivo è possibile consultare il sito del Ministero dell’Interno, qui sotto l’elenco dei nomi dei collegi uninominali:

COLLEGIO CAMERA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – U01

ITALIA SOVRANA E POPOLARE ZERBINI ELISA

VITA SCOTTI ENRICO

SUD CHIAMA NORD APONTUAH TRACY KONADU

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI CALESTANI ROBERTO

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA DE CANIO SABRINA

ITALEXIT PER L’ITALIA CICOGNINI CINZIA

FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, LEGA PER SALVINI PREMIER FOTI TOMMASO

ALLEANZA VERDI E SINISTRA, +EUROPA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO, PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA GHETTI BEATRICE

MOVIMENTO 5 STELLE DE FALCO CARMINE

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO BRANCATI ROSARIO

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ANELLI ELENA MARIA

COLLEGIO SENATO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – U01

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS PAPI ENRICO

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO PROIETTI ALBA

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, +EUROPA, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO NEGRI GIUSEPPE DETTO BEPPE

DESTRE UNITE SANZANI ROMINA

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA PER SALVINI PREMIER, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, FORZA ITALIA MURELLI ELENA

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ALLAWI HAITHAM

ITALIA SOVRANA E POPOLARE DI CATALDO SILVIA

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA SBALBI ALESSANDRO

MOVIMENTO 5 STELLE BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA

VITA SASSI MARIANGELA

ITALEXIT PER L’ITALIA ROMANI ERICA

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI BUSSOLATI GABRIELLA