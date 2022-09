Rossetti Market Conad, Pieroni sarà il capitano. A Parma primo test match

Sarà Mercedes Pieroni il capitano della Rossetti Market Conad, formazione di punta della Pallavolo Alsenese che parteciperà al campionato di serie B2 femminile (girone F). Palleggiatrice classe 1994, è al suo primo anno in gialloblù. “Sono – racconta Mercedes – una delle più esperte di un gruppo giovane, mi fa piacere abbiano pensato a me per questo ruolo che ho già ricoperto in passato in altre squadre. In palestra vedo molta voglia di lavorare e ognuna di noi vuole far bene e crescere oltre a disptuare un bell’anno. Penso ci siano le basi per star bene nel gruppo e di conseguenza portarlo sul campo ogni giorno nel lavoro quotidiano. Penso che la società sia stata molto brava nello scegliere le giocatrici sotto il profilo umano, visto che non ci sono prime donne e parliamo molto tra di noi, confrontandoci”.

Domani (venerdì), intanto, scocca l’ora del primo allenamento congiunto: alle 20 (inizio riscaldamento) alla palestra “Casalini” di Parma (largo Beccaria) test contro la Galaxy Inzani degli ex Marco Scaltriti e Chiara Candio, poi avversaria in campionato. “C’è tanta voglia di giocare – commenta la Pieroni – sia Federico (Bonini, coach) sia Matteo (Trovati, preparatore atletico) ci fanno lavorare tanto in palestra e prima o poi i frutti si raccolgono. Abbiamo il desiderio di vedere un po’ come siamo messe, anche se è il primo test informale; coach Bonini lavora molto sui dettagli e in questa categoria è un aspetto che può fare la differenza. Il nostro preparatore atletico ci sta proponendo un programma molto tosto, ma sappiamo come possa essere utile in chiave campionato”.