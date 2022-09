Rotary 2050: manifestazione equestre e Battesimo della Sella a Travazzano di Carpaneto

Il Gruppo piacentino del Distretto Rotary 2050 organizza per sabato 24 settembre 2022, dalle 16 alle 20, il Battesimo della Sella ed altri spettacoli equestri, a cui seguirà una merenda “da campo” per adulti e bambini, presso il “Il Biancospino A.S.D.” a Travazzano di Carpaneto (Piacenza).

L’evento, in collaborazione con il centro ippico Sha Ka Andum, è organizzato per supportare l’attività della Società cooperativa sociale San Giuseppe di Piacenza a beneficio dell’Associazione “Oltre l’Autismo” la cui sede di recente è stata vittima di episodi di furti, da parte di malviventi, di tablet, indumenti, donazioni, contributi ed oggetti destinati alla quotidianità delle famiglie, Nata nel 2020 con lo scopo di creare un centro di attività socio-occupazionali per ragazzi con diverse disabilità, in collaborazione con l’Associazione “Oltre l’autismo” ODV che opera sul nostro territorio dal 2003.

Per questa idea di inclusione sociale, la Società San Giuseppe accoglie persone svantaggiate per dar loro opportunità di integrazione in un vero e proprio contesto lavorativo.

La sede dell’iniziativa del sodalizio rotariano, Il “Il Biancospino A.S.D.”, riconosciuta dal Coni e presso la quale è presente il “Referente Nazionale di Alta Scuola Spagnola” per Sef-Italia, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’Equitazione, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della Equitazione, fra cui attività di dressage a livello europeo con i cavalli iberici (campionato europeo Mci).

Appuntamento quindi per sabato 24 settembre al maneggio Biancospino a Travazzano di Carpaneto, dalle ore 16 alle 20, per un pomeriggio all’insegna dello sport all’aria aperta per scoprire tutto il fascino del mondo equestre.