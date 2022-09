Sabato al De Benedetti play-out di serie A tra Brescia e Torre Pedrera

Se il Piacenza sarà a Reggio Emilia a giocarsi l’accesso alla finale play-off per la A di baseball, c’è chi sabato, al De Benedetti, la massima serie cercherà invece di non perderla. Stiamo parlando di Ecotherm Brescia e Falcons di Torre Pedrera (RN) che, sul diamante piacentino, daranno vita alle prime due partite della serie al meglio delle cinque che dovrà decidere chi retrocederà nella serie B 2023. Gli incontri inizieranno alle 11 gara1 ed alle 15,30 gara2. La circostanza di vedere due team di A a Piacenza deriva dall’indisponibilità di un terreno di gioco da parte del Brescia che quindi in questo caso sarà squadra di casa. Le partite di ritorno tra sette giorni in riva all’Adriatico.