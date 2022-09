Sabato con presentazione e test per la Rossetti Market Conad

Doppio appuntamento sabato 30 settembre per la Rossetti Market Conad, formazione della Pallavolo Alsenese che parteciperà al campionato di B2 femminile. Alle 11 le gialloblù saranno ricevute in Municipio dall’Amministrazione comunale di Alseno per il tradizionale saluto di inizio stagione, mentre alle 16,30 (orario di inizio riscaldamento) al palazzetto di Alseno le ragazze di Federico Bonini sosterranno un allenamento congiunto con le pari categoria del Ripalta Cremasca.