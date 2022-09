Sabato di elezioni in Provincia, al voto 558 amministratori: sfida sul filo tra Galvani e Patelli

Elezioni del Presidente della Provincia di Piacenza in programma sabato 24 settenbre, sono 558 i sindaci e i consiglieri comunali chiamati al seggio unico. Il numero è aumentato di una unità in seguito al previsto aggiornamento sul corpo elettorale per l’elezione del nuovo presidente della Provincia, che l’Ufficio Elettorale della Provincia ha ultimato nella giornata del 23 settembre. Sulla base delle ultime comunicazioni fornite dai Comuni, il corpo elettorale in parola è costituito – come risulta dalla Determinazione dirigenziale n. 1143 del 23 settembre 2022 – da 558 amministratori: 44 Sindaci e 514 Consiglieri comunali.

Come previsto dalle vigenti norme, devono essere considerati tutti i cambiamenti che intervengano tra il trentacinquesimo giorno antecedente e il giorno prima della votazione, che è in programma domani (sabato 24 settembre), dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio costituito presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, edificio “E” – blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 – 29122 Piacenza.

SFIDA SUL FILO – Le elezioni provinciali sono di fatto un ballottaggio tra le due candidate ammesse, il sindaco di Rottofreno Galvani e quello di Borgonovo Val Tidone Monica Patelli. Per la prima volta si profila un risultato piuttosto incerto, visto l’equilibrio tra le due coalizioni tra gli amministratori ammessi al voto. Nelle settimane passate è stato effettuato il sorteggio in base al quale i nominativi delle due candidate a Presidente della Provincia di Piacenza saranno riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali.

Questo l’esito:

N.1: Patelli Monica

N.2: Galvani Paola

COME VIENE ELETTO – Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali: in tutto circa 558 elettori. Il voto per l’elezione del Presidente della Provincia è ponderato sulla base di un coefficiente attribuito dall’ufficio elettorale tenendo conto del numero degli abitanti e dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge n. 56 del 2014 che ha riformato le Province. Questo significa che il voto di un elettore di un determinato comune ha un peso diverso rispetto a quello di altri.

Sono cinque le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale. La prima (fino a 3.000 abitanti) è formata da 20 comuni per 217 elettori, che votano con la scheda di colore azzurro. La seconda (da 3.000 a 5.000 abitanti) è formata da 10 comuni per 128 elettori, che votano con la scheda di colore arancione. La terza (da 5.000 a 10.000 abitanti) è formata da 10 comuni per 128 elettori, che votano con la scheda di colore grigio. La quarta (da 10.000 a 30.000 abitanti) conta 3 comuni per 51 elettori, che votano con la scheda di colore rosso. La quinta (superiore a 100.000 abitanti) conta il solo comune capoluogo per 33 elettori, che votano con scheda di colore viola.

Sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci il cui mandato scada non prima dei diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60, Legge 56/2014 e ss.mm.ii.). L’elezione del Presidente avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto (n. 84).