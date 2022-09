Salita al Pordenone, apertura gratuita domenica 18 settembre

In occasione del 32° Convegno del Coordinamento legali della Confedilizia (che si terrà sabato 17 settembre alla Sala convegni della Veggioletta), ma aperta a tutti, torna – domenica 18, per iniziativa della Banca di Piacenza e della comunità francescana di Santa Maria di Campagna – la Salita al Pordenone. La Salita sarà aperta dalle 10 alle 19, con partenza ogni ora accompagnati dalle guide di Minerva Arte. La prenotazione è obbligatoria e gratuita per chiunque (Soci della Banca, Clienti e non Clienti) e si effettua mandando una email a salitaalpordenone@bancadipiacenza.it (per informazioni 0523 542357), oppure rivolgendosi alla Reception il giorno del Convegno.

Al Pordenone – fanno notare dall’Ufficio Relazioni esterne della Banca – si sale gratis due volte: perché non si paga e perché l’evento non beneficia di finanziamenti o contributi pubblici o parapubblici.