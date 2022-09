Salute della donna e primo soccorso, partecipato incontro promosso dalla Pubblica di Travo

Venerdì 16 settembre alle 20,30 nella sala polivalente del comune di Travo si è tenuto un incontro di formazione organizzato dalla Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, rivolto non solo ai militi dell’organizzazione ma anche aperto gratuitamente alla cittadinanza. Relatrice è stata la dottoressa Olga de Giorgi, ginecologa responsabile del servizio urgenze ostetriche e ginecologiche della clinica Mangiagalli (Policlinico dell’Università di Milano). Dopo i saluti dell’assessora Roberta Valla in rappresentanza del comune di Travo e di Fiorenzo Bonetti, Presidente della Pubblica Valtrebbia, la ginecologa ha descritto e illustrato con foto e immagini le principali patologie ginecologiche che possono richiedere interventi sanitari di urgenza ed emergenza.

In particolare, la dottoressa De Giorgi ha diviso il proprio intervento in due parti: la prima dedicata alle problematiche della donna non gravida, la seconda centrata invece su quelle della gravidanza e del parto. Per entrambe le tematiche sono state date informazioni generali di carattere medico ed è stato precisato con molta attenzione come il soccorritore privo di qualifica sanitaria si deve comportare: che cosa fare, che cosa non fare, che cosa chiedere e a chi rivolgersi. Ne è quindi seguito un confronto con i militi a partire dai casi concreti e un momento di dialogo con il pubblico presente, che ha dimostrato grande interesse.