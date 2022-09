Salvate lo storico murale “Vota Garibaldi” delle elezioni del ’48

Dal cantiere spunta una traccia storica remota di un’altra campagna elettorale, la prima del dopoguerra, quella del 1948. Siamo in via Colombo e Piacenza e il vecchio murale con la faccia di Garibaldi, simbolo del Fronte Popolare unito alle elezioni del 1948 contro la Democrazia Cristiana, è stato circondato dai ponteggi per la ristrutturazione del palazzo.

L’allarme sulla conservazione dell’ultimo segno dei fatti di 74 anni fa arriva da alcuni lettori: si può evitare che il murale venga cancellato? C’è la possibilità di rimuoverlo o di tutelarlo come testimonianza storica? A chi compete la tutela, alla Soprintendenza?

Quella del ’48 fu una campagna elettorale ben più sentita e partecipata di quella che stiamo affrontando in questi giorni: anche allora, in circostanze politiche e sociali del tutto peculiari, la scelta era tra due visioni del mondo e due opzioni contrapposte. Da un lato la scelta filo occidentale della Democrazia Cristiana e dall’altro il Fronte Democratico Popolare dei Comunisti e Socialisti uniti nel segno dei Garibaldi.

Sappiamo come andò a finire, ma un murale può essere una documento per non dimenticare quelle elezioni cruciali per la storia d’Italia.