Salvini a Piacenza “Qui abbiamo perso il primo tempo, dobbiamo vincere il secondo”

Campagna elettorale in vista del 25 settembre, tappa a Piacenza per il leader della Lega Matteo Salvini con un incontro pubblico con militanti e cittadini ai Giardini Merluzzo. Il leader leghista non ha sfoderato soltanto il cavallo di battaglia della sicurezza, ma anche i temi della scuola e del caro bollette. “Mancano 24 giorni al voto – ha rimarcato dal palco, accanto a Matteo Rancan e i parlamentari uscenti Elena Murelli (candidata all’uninominale del Senato) e Pietro Pisani – e vi dico di non fidarvi dei sondaggi e di quello che dice la sinistra. Non fidatevi di chi dice che la politica non serve a niente, entra in casa di tutti”.

“I miracoli non li fa nessuno – ha detto ai cronisti – e non sono venuto qui a dire che se vince la Lega non ci saranno più rapine, spaccio e aggressioni, ma quando erano in vigore i decreti sicurezza, quando si controllavano i confini del nostro paese, quando si assumevano forze dell’ordine e si accendevano telecamere, i reati diminuivano. Occorre assumere 10mila poliziotti e carabinieri nel 2023, riaccendere troppe telecamere che sono spente, riprendere in mano il piano carceri che è fermo da troppi anni, penso anche alle violenze subite dagli agenti. E occorre espellere i troppi clandestini che sono qua a delinquere”. “Per me gli stupratori e gli spacciatori dovrebbero essere trattati come gli assassini, perchè chi sporca il corpo di un bimbo di una donna o chi vende droga sono come coloro che tolgono la vita e così andrebbero puniti, purtroppo oggi non è così. Se spacci a Piacenza, il giorno dopo torni a spasso e se stupri il rischio è che tu possa tornare a farlo. In diversi paesi per gli stupratori c’è un trattamento farmacologico che impedisce di delinquere ancora. Ho fatto il Ministro dell’Interno, rimettere i decreti sicurezza costa zero ed è da fare nel primo consiglio dei ministri”.

E sulla recente sconfitta alle amministrative, ha detto: “Lo ripeto anche a Piacenza dove abbiamo perso le comunali, il centrodestra in quell’occasione qualche errore lo ha commesso. Quanto votano i cittadini hanno sempre ragione, ma l’aria che tira è quella di un cambiamento. Il primo tempo lo abbiamo perso e in democrazia funziona così, la Lega farà una sana e onesta opposizione. Contiamo di vincere il secondo tempo, che Piacenza e tutta l’Emilia Romagna eleggano i candidati della Lega e del centrodestra: ambire a eleggerli tutti, a vincere tutti i collegi, è assolutamente a portata di mano”.

Dal palco il leader leghista ha parlato di economia e dell’emergenza gas. “E’ un Paese un po’ più giusto quello che vogliamo, con la legge Fornero che va sradicata. L’Agenzia delle Entrate sta mandando milioni di cartelle a casa degli italiani, nonostante il covid, nonostante la guerra, nonostante le bollette della luce. Un paese normale ferma oggi stesso l’invio da Equitalia delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate che rischiano di rovinare milioni di famiglie. Un paese normale avrebbe già approvato un decreto per bloccare gli aumenti della luce e del gas, perchè qualcuno dice a sinistra e non solo che Salvini sbaglia, perchè se stanziamo 30 miliardi di euro adesso a debito per aiutare le famiglie, le imprese e i commercianti, cresce il debito pubblico. Lo dico a Letta, tu preferisci spendere adesso 30 miliardi per salvare migliaia di posti di lavoro e far lavorare la gente o spendere 100 miliardi fra tre mesi per pagare milioni di assegni di cassa integrazione e disoccupazione? Le bollette stanno aumentando di 2,3 o 4 volte e se ha un bar e invece di mille euro da 4mila, se non la paghi te la staccano la luce, ti staccano il gas. E poi licenzi due dipendenti e vai all’Inps a chiedere la disoccupazione. E allora è più intelligente fare come i francesi che hanno messo 30 miliardi adesso per permettere di continuare a lavorare e a pagare le tasse o non fare niente e trovarsi un milione di disoccupati a cui dare il triplo per tenerli a casa? Mi sembra ovvia la risposta. Perchè non lo fanno? Boh. Ma noi insistiamo”.

“Sulla scuola abbiamo due visioni diverse: a sinistra premiano le famiglie che hanno i quattrini, quando Calenda dice che tutti dai 14 anni in su dovrebbero fare solo il liceo, perchè chi fa il liceo è più intelligente, mentre chi fa le scuole tecniche è più ignorante perchè ha dei problemi in più. Secondo me è lui che ha dei problemi”.