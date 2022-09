Celebrazioni in tutta Italia per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. A Piacenza la messa è stata celebrata presso la chiesa di San Giovanni in Canale dal vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio monsignor Adriano Cevolotto.

“Permangono criticità nella nostra società, quella che definiamo percezione della sicurezza – ha detto il Vescovo nella sua omelia -. Non sempre riusciamo del tutto a dire verso chi dobbiamo porre attenzione, quello che in gergo definiamo ‘clima pesante’ oppure quando si dice ‘c’è tensione’. Ecco, quando diciamo questo il Male non è identificabile. Il Male seduce e inganna l’uomo. Il Male si annida dentro la nostra società come ‘sospetto’. Abbiamo bisogno di ‘fiducia’. Una fiducia che dobbiamo riporre nelle Istituzioni e di ritrovare all’interno della società. Ci sono persone che antepongono la vita degli altri alla propria, fino alla morte, per citare il passo dell’Apocalisse. Il vostro servizio (monsignor Cevolotto si rivolge direttamente agli uomini e alle donne della Polizia di Stato) è a difesa dei cittadini, nel servizio prezioso nell’educazione e nella formazione. La Polizia di Stato è all’interno di una rete che promuove la sicurezza. Ma nel mondo in cui viviamo ci sono situazioni che possono minare la sicurezza. La sicurezza chiede la crescita della cultura della fiducia, e Voi ci siete. Di questo vostro contributo oggi c’è ancora più bisogno. Preghiamo per voi e festeggiamo il vostro patrono San Michele Arcangelo”.

di 18 Galleria fotografica Festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato









“Il nostro lavoro è di garantire sicurezza – ha detto il questore Filippo Guglielmino – Sicurezza viene dal latino ‘sine cura’, senza preoccupazione: non è semplice considerati i cambiamenti repentini della società complessa del terzo millennio vivere senza preoccupazioni. La nostra è una professione laica ma non può prescindere da un riferimento religioso, che è San Michele”.