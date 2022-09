Sanità, a Castel San Giovanni incontro con il senatore Armando Siri (Lega) sul futuro degli ospedali

Al Centro Culturale di Castel San Giovanni, sito in via Mazzini 2, la Lega organizza un momento di confronto pubblico per discutere del futuro dell’ospedale locale e di quello di Fiorenzuola, fortemente depotenziati a seguito dell’emergenza Covid. L’appuntamento è per martedì 20 settembre alle ore 21.

A introdurre il dibattito sarà il commissario della Lega Emilia e Capogruppo Lega Emilia-Romagna Matteo Rancan. Interverranno il consigliere regionale e componente della Commissione Sanità, Valentina Stragliati, il senatore della Lega Armando Siri, candidato al collegio proporzionale, il sindaco di Castel San Giovanni e presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria Lucia Fontana e il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

“I presidi ospedalieri periferici di Castel San Giovanni e Fiorenzuola sono essenziali nei territori di riferimento ma la Regione a guida Pd, nonostante le numerose promesse non mantenute, sembra aver perso di vista questa priorità: ad oggi entrambi presentano ancora un servizio di Pronto Soccorso attivo solo per 12 ore al giorno. Abbiamo raccolto numerosi segnali dall’arme da parte dei cittadini, molto preoccupati per la situazione” ha spiegato Stragliati.

“Come Lega non ci stancheremo mai di batterci per garantire al territorio i servizi essenziali per la tutela della salute pubblica . E’ inaccettabile che due vallate come la Val Tidone e la Val d’Arda non possano beneficiare di un Pronto Soccorso H24” ha concluso.