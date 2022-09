Santa Maria di Campagna, torna la cena benefica nei chiostri del convento

Sabato 17 settembre alle ore 20 presso i chiostri del convento dei Frati Minori Francescani di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la tradizionale cena organizzata dalla Famiglia Piasinteina, con un gustoso menù di piatti tipici piacentini preparato dal gruppo dei Rüscadur. Il ricavato della cena sarà devoluto a favore del Santuario per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà.

“I bisognosi che bussano alle porte del convento – spiega Padre Secondo Ballati, Guardiano del convento – sono sempre di più, piacentini e non. E il ricavato andrà proprio a coloro che hanno la necessità di trovare un conforto, un aiuto”. “Ormai si tratta di una tradizione per la Famiglia Piasinteina – aggiunge il razdur Danilo Anelli – che da diversi anni è accanto a frati francescani in diverse iniziative, per una basilica da sempre tanto cara ai piacentini. Tra le diverse iniziative quella della cena è un appuntamento a cui teniamo molto e che siamo sempre felici di organizzare, con la preziosa collaborazione del gruppo dei Rüscadur per il prelibato menù e per il servizio”.

Per informazioni e iscrizioni le iscrizioni alla cena chiamare il numero 328 2127017 oppure il 328 2184586.