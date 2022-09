Scalabrini santo il 9 ottobre, la diocesi organizza il viaggio a Roma per i piacentini

La diocesi di Piacenza-Bobbio rende note due proposte per coloro i quali vorranno partecipare alla canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini, in programma a Roma domenica 9 ottobre, ed eventualmente all’udienza speciale con Papa Francesco prevista per lunedì 10. Le proposte sono state elaborate attraverso l’Ufficio Migrantes e l’Ufficio pellegrinaggi, d’intesa con le Comunità Scalabriniane dei Missionari e delle Missionarie di San Carlo. Scalabrini, vescovo di Piacenza dal 1876 al 1905, era stato proclamato beato nel 1997 da papa Giovanni Paolo II. Il 21 maggio è arrivata la notizia della santificazione.

Una prima proposta prevede la partenza alle 13 di sabato 8 ottobre da Piacenza. Nel tardo pomeriggio è in programma l’arrivo a Roma con pernottamento in un istituto religioso. Domenica 9 ottobre, partecipazione alla celebrazione in piazza San Pietro con il Papa alle 10.15, pranzo libero e tempo a disposizione per la visita alla città (possibilità di visita guidata del centro con supplemento di 10 euro). Rientro all’istituto per la cena. Lunedì 10 si prenderà parte alla messa di ringraziamento alle ore 10 nell’Aula Paolo VI in Vaticano e alle 12 all’udienza con Papa Francesco riservata ai partecipanti alla canonizzazione; alle 16, partenza per Piacenza e arrivo in serata. Il costo è di 255 euro (10 euro in più se si usufruisce della visita guidata di domenica pomeriggio). Una seconda proposta prevede la partenza sabato 8 alle ore 23.50 e l’arrivo a Roma di prima mattina per partecipare alla canonizzazione; pranzo libero e alle 16.30 partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. Costo: 68 euro.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare l’Ufficio diocesano pellegrinaggi in piazza Duomo 33 a Piacenza, con ingresso in via Legnano 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 (tel. 0523 308335; e-mail ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it).