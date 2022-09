Scalabrini santo, presentate tutte le iniziative della diocesi

Sono state presentate nel corso di una conferenza stampa nella Curia vescovile le iniziative in programma nella diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione della canonizzazione del vescovo mons. Giovanni Battista Scalabrini in programma a Roma il 9 ottobre. Sono intervenuti: il vescovo mons. Adriano Cevolotto, padre Mario Toffari, vicepostulatore della causa di canonizzazione per l’Europa e l’Africa, suor Milva Caro, responsabile della Missionarie Scalabriniane in Europa, Valeria Perini (Ufficio diocesano pellegrinaggi), don Alessandro Mazzoni, responsabile del Servizio per la Pastorale giovanile-vocazionale, e l’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici.

“È utile sottolineare l’importanza di questo evento per la nostra diocesi – afferma il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto – Scalabrini ha avuto una cura particolare per un fenomeno che si stava imponendo in Italia, le migrazioni. Alla stazione di Milano, Scalabrini assistette a una folla immensa di migranti che arrivava e si accorse della necessità di aiutarli.

Questa attenzione dello Scalabrini deve essere però compresa dentro quella che era la sua cura pastorale. Abbiamo chiesto al Papa questa strada proprio per l’importanza di questo carisma che ha trovato in Scalabrini il precursore. Lo Scalabrini – sottolinea il Vescovo – non si comprende se non attraverso una visione globale del suo ministero da vescovo. Ha segnato in maniera molto forte la vita della nostra Chiesa, con una visione innovativa per quel tempo. Come diocesi siamo felici di questa canonizzazione. Abbiamo cercato, con le Famiglie scalabriniane, la diocesi di Como e l’Ufficio Migrantes della Cei di recuperare tutte le iniziative pastorali di questo grande santo”.

“Scalabrini – ha aggiunto mons. Cevolotto – si è accorto della necessità di accompagnare il fenomeno dell’emigrazione e le persone coinvolte che si stavano sradicando dai loro luoghi natali dirigendosi verso un contesto ignoto. Lui non è stato a guardare ma è intervenuto con una presenza pastorale al loro fianco. Ora viene riconosciuta la santità di questo nostro vescovo che ha segnato in maniera molto forte la Chiesa e la società piacentina. Il suo ministero si lega anche al favorire la presenza attiva dei cristiani nella società civile; ha intuito che questo spazio era necessario che fosse abitato con responsabilità”. La grandezza del santo Scalabrini non è un fatto riconosciuto solo a Piacenza. Il vescovo ha incontrato, giovedì 8 settembre, Papa Francesco, in occasione della cerimonia di nomina dei nuovi vescovi. “Sono arrivato davanti a lui – racconta mons. Cevolotto – e l’ho ringraziato per la canonizzazione di Scalabrini. Il Santo Padre mi ha risposto ‘È stato proprio un grande vescovo!’. Credo sia proprio all’interno di questa sua grandezza pastorale che si comprende il grande carisma attraverso cui Scalabrini ha istituito poi le congregazioni religiose”.



Da sinistra, Valeria Perini (Ufficio diocesano pellegrinaggi), suor Milva Caro, il vescovo mons. Adriano Cevolotto, padre Mario Toffari e l’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici.

“L’importante – afferma padre Mario Toffari, vicepostulatore della causa di canonizzazione per l’Europa e l’Africa – è che si capisca finalmente che oggi la pastorale dei migranti è della Chiesa locale. Se all’inizio fu presa in carico addirittura dal Santo Padre e poi dalla Cei, oggi non è pensabile una pastorale di gruppo separato ma solo una pastorale organica di una Chiesa sul territorio. Non una pastorale parallela, bensì un’animazione nella Chiesa locale e nella pastorale specifica”. “Le religiose hanno preso da Scalabrini lo zelo di stare accanto ai migranti – spiega suor Milva Caro, responsabile della Missionarie Scalabriniane in Europa – Scalabrini vedeva tutto ciò che succedeva intorno e se ne prendeva cura. Era un pastore e politico del suo tempo. Noi, nella parte femminile della congregazione, vediamo il migrante nel suo intero, la persona”.

LE INIZIATIVE PROMOSSE NELLA DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

Martedì 27 settembre, ore 9.30

Sala Arazzi (Galleria Alberoni, Piacenza)

Incontro di formazione per sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose; interviene padre Fabio Baggio, scalabriniano, sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, sul tema “Intuizioni pastorali di mons. Giovanni Battista Scalabrini”.

Giovedì 29 settembre, ore 18.00

Cattedrale di Piacenza

Veglia di preghiera in prossimità della canonizzazione trasmessa in streaming dalla chiesa di Sant’Andrea della Valle a Roma.

Da sabato 8 a lunedì 11 ottobre

Pellegrinaggio diocesano a Roma – con una proposta specifica per i giovani – per la canonizzazione del beato Giovanni Battista Scalabrini e eventi collegati (è anche possibile il pellegrinaggio solo alla domenica 9).

Domenica 9 ottobre, ore 10.15

piazza San Pietro (Città del Vaticano),

Celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco con rito di canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti.

I sacerdoti e diaconi che desiderano partecipare alla concelebrazione col Papa dovranno registrarsi personalmente sul sito: biglietti.liturgiepontificie.va. Il biglietto per partecipare alla concelebrazione sarà inviato a loro elettronicamente attraverso quella registrazione. Ognuno porti il camice e una stola bianca.

Alle ore 12 le campane delle chiese della nostra diocesi suoneranno a festa.

In occasione della canonizzazione l’immagine del nuovo Santo viene esposta dalla loggia centrale della facciata della Cattedrale di Piacenza; resterà esposta fino a domenica 23 ottobre.

Lunedì 10 ottobre, ore 10.00

Aula Paolo VI (Città del Vaticano)

Celebrazione eucaristica di ringraziamento e, a seguire, udienza con il Santo Padre Francesco riservata ai partecipanti alla canonizzazione.

Mercoledì 12 ottobre, ore 14.00 – 18.00

Vengono accolti a Piacenza alcuni pellegrini che, di ritorno da Roma, visitano i luoghi scalabriniani: la Casa provinciale delle Suore scalabriniane, la Casa Madre dei Missionari Scalabriani, la basilica di Sant’Antonino, la Cattedrale e la cappella vescovile nel complesso dell’Episcopio di Piacenza. Alle ore 17.00 in Cattedrale si svolgerà un momento di preghiera.

Visita ai luoghi scalabriniani a Piacenza

Domenica 25 settembre e in ottobre mercoledì 12, sabato 15 e sabato 22 ottobre dalle 15 alle 17.30 l’Ufficio diocesano per i Beni culturali accompagnerà i piacentini a scoprire i cinque luoghi scalabriniani presenti a Piacenza: la Casa provinciale delle Suore scalabriniane, la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, la basilica di Sant’Antonino, la Cattedrale e la cappella vescovile nel complesso dell’Episcopio di Piacenza.

Domenica 23 ottobre, ore 16.00

Cattedrale di Piacenza

Solenne concelebrazione eucaristica in ringraziamento per la canonizzazione del beato Giovanni Battista Scalabrini presieduta dal vescovo di Piacenza-Bobbio mons. Adriano Cevolotto e concelebrata dal presbiterio diocesano e dai Missionari di San Carlo (Scalabriniani).

La celebrazione conclude l’anno giubilare nel nono centenario di fondazione della Cattedrale e avviene nel contesto della Giornata missionaria mondiale.

Lunedì 28 novembre, ore 18.00

Nella basilica di Sant’Antonino, dove nel 1887 in questa stessa data è nato il primo gruppo di Missionari di San Carlo, intervento di don Saverio Xeres, sacerdote comasco, docente di storia della Chiesa al Seminario di Como e alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. Tema: “Scalabrini spiegato a tutti”.

Le iniziative in programma a Roma per la canonizzazione del beato Scalabrini sono pubblicate sul sito www.scalabrinisanto.net che presenta anche ampiamente il carisma e la storia del vescovo Scalabrini.

LE TRE PROPOSTE DI PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE – Attraverso l’Ufficio Migrantes, l’Ufficio pellegrinaggi e il Servizio di pastorale giovanile-vocazionale, d’intesa con le Comunità Scalabriniane dei Missionari e delle Missionarie di San Carlo, la diocesi ha messo a punto tre proposte per i piacentini che desiderano prendere parte allo storico evento. Una prima proposta prevede la partenza alle 13 di sabato 8 ottobre da Piacenza. Nel tardo pomeriggio è in programma l’arrivo a Roma con pernottamento in un istituto religioso. Il 9, partecipazione alla celebrazione in piazza San Pietro con il Papa alle 10.15, pranzo libero e tempo a disposizione per la visita alla città (possibilità di visita guidata del centro con supplemento di 10 euro). Rientro all’istituto per la cena. Lunedì 10 si prenderà parte alla messa di ringraziamento alle ore 10 nell’Aula Paolo VI in Vaticano e alle 12 all’udienza con il Santo Padre riservata ai partecipanti alla canonizzazione; alle 16, partenza per Piacenza e arrivo in serata. Il costo è di 255,00 euro (10 euro in più se si usufruisce della visita guidata la domenica pomeriggio).

Una seconda proposta prevede la partenza sabato 8 alle ore 23.50 e l’arrivo a Roma di prima mattina per partecipare alla canonizzazione; pranzo libero e alle 16.30 partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. Costo: 68,00 euro. Per informazioni e iscrizioni si può contattare l’Ufficio diocesano pellegrinaggi in piazza Duomo 33 a Piacenza con ingresso in via Legnano 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 (tel. 0523.308335; e-mail ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it).

Un’ulteriore proposta dall’8 all’10 ottobre è riservata ai giovani dai 18 ai 35 anni ed è a cura del Servizio di pastorale giovanile con il supporto tecnico dell’Ufficio pellegrinaggi. Partenza alle ore 6.30 di sabato 8; pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Roma e attività organizzata. Cena e pernottamento. Domenica 9, partecipazione in piazza San Pietro alla canonizzazione; pranzo libero e tempo libero per visite e la preghiera personale. Rientro in istituto per cena e pernottamento.

Lunedì 10 partecipazione alla messa di ringraziamento nell’Aula Paolo VI e, a seguire udienza, con il Papa alle ore 12; pranzo libero e tempo a disposizione. Alle 16 partenza e arrivo a Piacenza in serata. Il costo a persona è di 210,00 euro. Iscrizione inviare una mail a indicando: nome cognome, luogo e data di nascita, numero di telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, codice fiscale. Occorre versare la quota di partecipazione tramite bonifico bancario: Iban IT 03 A 05156 12600 CC0000006235 – Banca di Piacenza Sede centrale – intestato a Opera diocesana – Ufficio Pellegrinaggi. Indicare nella causale: COGNOME + GIOVANI ROMA.

I “pellegrini individuali” sono invitati a segnalarsi all’Ufficio Pellegrinaggi della diocesi o alle suore Missionarie Scalabriniane di Piacenza. In alternativa, anche senza prenotazione, presso la Libreria Ancora, posta prima del colonnato di piazza San Pietro, si può ritirare il kit del pellegrino per la canonizzazione. È auspicabile che tutti si iscrivano per evitare confusione.

I LUOGHI SCALABRINIANI PIACENTINI – Itinerario guidato. Date: 25 settembre (anteprima), 12 ottobre, 15 ottobre, 22 ottobre. Dalle 15 alle 17 (tempo complessivo stimato circa 2 ore)

Programma

TAPPA 1: Basilica di Sant’Antonino.

Introduzione sulla figura di Giovanni Battista Scalabrini e racconto del suo legame con la Basilica dedicata al santo patrono, con una tappa all’interno presso le reliquie di Antonino e presso la cappella da cui Scalabrini inviò i primi missionari. Dalla piazza è possibile vedere dall’esterno anche il palazzo delle poste, ex sede della Banca cattolica.

Tempo stimato: 20 minuti

spostamento: 10 minuti

TAPPA 2: Missionari di San Carlo.

Visita alla casa madre degli scalabriniani e al museo dedicato al vescovo e alle migrazioni.

Tempo stimato: 20/25 minuti

spostamento: 10 minuti

TAPPA 3: Suore missionarie di San Carlo Borromeo.

Incontro con la comunità della suore scalabriniane e passaggio all’interno del loro museo.

Tempo stimato: 20/25 minuti

spostamento: 10 minuti

TAPPA 4: Cattedrale di Santa Maria Assunta e Palazzo vescovile.

Tappa presso l’urna di Scalabrini con accenno all’importanza del vescovo per la

Cattedrale stessa, grazie ai restauri da lui voluti. Ingresso alla cappella del Palazzo

vescovile, luogo dove Scalabrini è spirato.

Tempo stimato: 20 minuti

VERSO LA CANONIZZAZIONE – La procedura normale della canonizzazione di un beato – si legge in una nota di padre Mario Toffari, vicepostulatore della causa di canonizzazione – prevede che, dopo la beatificazione, vi sia un secondo miracolo. Il papa può dispensare dal secondo miracolo quando vi sia testimonianza che il beato è ritenuto santo dalla gente e quando la sua canonizzazione sia particolarmente significativa per la Chiesa. In fondo, beatificazione e canonizzazione sono atti del magistero per additare ai cristiani dei modelli di vita da imitare e seguire: la beatificazione consacra un culto locale, la canonizzazione estende il culto alla Chiesa universale. Sappiamo quanto la situazione dei migranti e rifugiati stia a cuore a papa Francesco. In Scalabrini ha voluto additare un modello di Vescovo che ha saputo indicare la rilevanza delle migrazioni per la società e la Chiesa e che si è dedicato alla loro evangelizzazione, fondando due congregazioni missionarie.

Inoltre Papa Francesco, che ha conosciuto profondamente i missionari Scalabriniani in Argentina, molti dei quali suoi collaboratori quando era Vescovo a Buenos Aires, non ha potuto ignorare l’apporto dato da Scalabrini, con la sua spiritualità di incarnazione, alla pastorale della Chiesa e alla storia. Tutto questo lo svolse la sua partecipazione attiva e attenta

– agli eventi di un Italia che andava formandosi come Nazione;

– alla vita dei poveri e dei sofferenti

– alle conseguenze sociali di una rivoluzione industriale selvaggia alla quale ha dedicato proposte quanto mai profetiche

– e, naturalmente, all’emigrazione non tutelata, che coinvolgeva, tra l’altro, il 12% della popolazione piacentina dell’epoca.

Le lettere postulatorie di cardinali e vescovi, le testimonianze di molte persone, che sentono di aver ricevuto una grazia attraverso l’intercessione di Scalabrini, la fede di tantissimi pellegrini, che sulla sua urna hanno lasciato una testimonianza di quanto sentano Scalabrini vicino a loro, gli innumerevoli segni della “devozione a Scalabrini” (chiese a lui dedicate, una anche nella nostra Diocesi a Fiorenzuola, edifici, scuole, opere sociali, ospedali, orfanatrofi, statue e immagini in ogni parte del mondo) sono stati documentati diligentemente e hanno consentito al nostro Postulatore, P. Graziano Battistella, di presentare la “positio”, un libro in cui sono raccolte tutte queste testimonianze. Tutto questo ha costituito per i Cardinali e Vescovi della Congregazione delle cause dei santi e per il Santo Padre una prova sufficiente della santità di Scalabrini, per cui il Papa ha provveduto alla dispensa dal secondo miracolo.