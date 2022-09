Schianto a San Rocco, piacentina ferita. Traffico in tilt per la chiusura del Ponte sul Po

Disagi al traffico veicolare nel pomeriggio di venerdì a Piacenza per la chiusura temporanea del ponte sul Po a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia a San Rocco al Porto.

E’ accaduto poco prima delle 17, in un tratto di strada già teatro di gravi incidenti. Secondo quanto si è appreso, lo scontro ha coinvolto due vetture: tre le persone ferite – tra cui una donna piacentina – soccorse dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco di Casalpusterlengo, con il supporto di una squadra da Piacenza. Una di loro è stata trasferita in codice rosso dall’elisoccorso di Milano all’ospedale San Matteo di Pavia. I carabinieri di Codogno hanno chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente; a Piacenza l’accesso al ponte sul Po è stato temporaneamente bloccato per circa mezz’ora: sul posto gli agenti della polizia locale. Pesanti le ripercussioni al traffico in tutta la parte nord della città.