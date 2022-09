U17 Parma F.C. – Omnia Rugby (72-12) – Esordio amaro in debutto in campionato per la nostra U17. Si è giocato domenica scorsa il primo match sul sintetico del campo Moletolo 1 della Cittadella del Rugby per i giovani di Omnia Rugby che cedono ai pari età di Rugby Parma per 12-72

“Abbiamo sofferto la maggiore organizzazione e conoscenza del gioco da parte dei giocatori del Parma che hanno trasformato in meta tutte le occasioni in cui sono entrati nei nostri 22 metri, commenta coach Franchi. “Per quanto riguarda la nostra formazione invece, è evidente che i giocatori stanno cercando soluzioni individuali piuttosto che di collettivo, atteggiamento proprio di una squadra ancora in costruzione. Ovviamente ce lo aspettavamo a questo punto della stagione e, anche se il punteggio è stato pesante, sia lo staff che i giocatori, sono consapevoli che abbiamo ampi margini di miglioramento e dunque arriveranno anche le soddisfazioni”.

Per Omnia Rugby mete di Inza ed Essien, tr.Guglieri.

OMNIA RUGBY UNDER 17: Tassoni, Roda, Ravilli, Molinari, Essien, Lucchese, Aspesi, Dene, Badagnani, Mariani, Antozzi, Mincev, Turion, Bragadini, Belleri. Entrati: Gabrieli, Sesenna, Papa, Soresi, Hamza, Mareggi, Guglieri. All: Franchi G.

Appuntamento a sabato prossimo alle ore 16.00 per il derby con i Lyons al C.S.Mazzoni di Le Mose.