Scontro all’incrocio in via Sidoli con strada Malchioda a Piacenza nella mattinata di sabato 17 settembre. Probabilmente all’origine del sinistro una mancata precedenza. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, nessuna in maniera grave. Per estrarre uno dei due conducenti dall’abitacolo dell’auto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e un’ambulanza della Croce Bianca, assieme al personale medico e infermieristico del 118. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Per il ripristino della sede stradale e rimuovere i detriti, sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.