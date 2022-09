Scontro auto-scooter in via Manfredi, un ferito

E’ di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 29 settembre in via Manfredi a Piacenza, all’incrocio con via Nasalli Rocca, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati una vettura e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, rimasto contuso e condotto per accertamenti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di via Castello, sul posto anche la polizia locale.