Poco prima dell’alba a Gariga di Podenzano, si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli: una Fiat Stilo e un pick-up Fiat Strada con a bordo due giovani che stavano facendo rientro dalla serata in discoteca. Il bilancio dell’incidente – avvenuto poco dopo le 5 e mezzo di domenica 4 settembre lungo la strada provinciale 654 della Val Nure – è di tre uomini, tutti poco più che ventenni, rimasti feriti: due in modo serio e uno in maniera lieve.

La Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest ha disposto l’invio sul posto di tre ambulanze (Pubblica San Giorgio, Croce Bianca e Croce Rossa) e due auto sanitarie (l’auto medica del Pronto Soccorso e l’auto infermieristica). Tra loro, i due ragazzi sul pick-up che, inizialmente, avevano perso conoscenza all’interno dell’abitacolo: ad estrarli, con la cautela del caso, l’autista soccorritore e l’infermiere del 118 che per primi sono giunti sul posto. I tre feriti sono quindi stati condotti al Pronto Soccorso di Piacenza, due in codice giallo e uno in codice verde.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Piacenza dal Comando Provinciale di Strada Valnure.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza. Per rimuovere i detriti dalla sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. Il tratto di strada provinciale è rimasto chiuso al traffico fino alle 7 per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della sede stradale.