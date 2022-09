Scontro in via Nasalli Rocca, due feriti

Scontro a Piacenza all’incrocio di via Nasalli Rocca con via Zecca intorno alle 15 e 30 di venerdì 2 settembre. Coinvolte una Fiat 500X e una Sukuzi; probabilmente all’origine del sinistro una mancata precedenza. Rimaste lievemente ferite due donne, la conducente e la passeggera sulla Suzuki, che sono state medicate dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca e condotte entrambe per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Piacenza. I rilievi di legge sono affidati agli agenti della polizia locale del vicino Comando di via Rogerio. Per rimuovere i detriti dalla sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.