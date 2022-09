Scoperti mentre rubavano su un camion a Castel San Giovanni, arrestati tre uomini

Sorpresi a rubare su un autoarticolato. Tre persone arrestate dai carabinieri – È accaduto nella notte fra domenica 25 e lunedì 26 settembre: a Castel San Giovanni i carabinieri della Stazione di Sarmato, con l’ausilio di un equipaggio del Radiomobile di Piacenza, hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani stranieri per tentato furto aggravato in concorso.

I tre stranieri, infatti, sono stati sorpresi dai militari mentre stavano tentando di asportare della merce da un autoarticolato appena uscito dal magazzino “Amazon” di via Dogana Po a Castel San Giovanni. Dopo aver forzato i sigilli del mezzo, i colpevoli sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano asportando e caricando la merce. I tre uomini sono stati condotti in caserma e, dopo le formalità di rito, arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza, previsto per la giornata di oggi, lunedì 26 settembre.