Scuola, Gambarini (Noi Moderati) “Promuovere lo sviluppo degli istituti tecnici superiori”

“Promuoviamo lo sviluppo degli istituti tecnici superiori, i cosiddetti ITS”. Lo afferma Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Noi Moderati (centrodestra) nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “La formazione tecnica superiore – scrive in una nota – rappresenta un’esigenza fondamentale per il paese che garantisce alti tassi di occupabilità, ma purtroppo la formazione terziaria degli ITS è ancora poco conosciutada studenti e genitori. Noi vogliamo incentivare la formazione erogata dagli Istituti Tecnici Superiori promuovendo i corsi all’interno delle scuole secondarie superiori e nei programmi di orientamento”.

“Riteniamo poi fondamentale realizzare una vera parità scolastica, valorizzando e rispettando la libertà di educazione in capo alle famiglie. Bisogna ammettere una volta per tutte che le scuole paritarie sono un pilastro del nostro sistema educativo. Infine, lavoreremo per aumentare le retribuzioni degli insegnanti, adeguandole alla media europea, e per fare in modo che ogni scuola abbia un proprio dirigente titolare, mettendo fine alle cosiddette “reggenze””.