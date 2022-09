Scuola “Gatti” di Fiorenzuola, cambio di serramenti ed efficientamento energetico

Scuola Media “Gatti” di Fiorenzuola, in ultimazione il cambio dei serramenti e l’efficientamento energetico: intervento di 410 mila euro di importo. Sostituiti 252 infissi, ad ottobre verranno installati una settantina di frangisole. In vista della prima campanella del nuovo anno scolastico, fissata per la mattinata del 15 settembre, è in dirittura d’arrivo l’intervento di efficientamento energetico in corso all’interno della scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Gatti” di Fiorenzuola d’Arda: nel plesso, all’interno dell’istituto comprensivo cittadino, è infatti stato ormai ultimato l’intervento di sostituzione dei serramenti.

I DATI TECNICI DELL’INTERVENTO – I nuovi infissi (252 quelli complessivamente oggetto dell’intervento) installati al piano rialzato e al primo piano dell’edificio di via San Bernardo da Chiaravalle, garantiranno un abbattimento acustico di 48 decibel ed una trasmittanza termica inferiore a 1,3 w/mqK, unità di misura della trasmittanza termica (la quantità di watt dispersi attraverso un metro quadrato di superficie, per una differenza di temperatura di un grado Kelvin). Nell’ambito dello stesso intervento è inoltre in programma l’installazione di circa settanta frangisole, motorizzati, presso gli infissi maggiormente esposti alla luce solare durante le ore di attività scolastica, nelle zone a sud ovest e sud-est dell’edificio: l’installazione di questi elementi è in programma nel mese di ottobre. L’importo complessivo dei lavori – inseriti nell’ambito di opere di miglioria definite nella concessione della gestione del calore, negli immobili di proprietà del Comune di Fiorenzuola d’Arda, alla ditta Getec – è di 410 mila euro.

“Dopo l’intervento effettuato nella scuola dell’infanzia “San Rocco”, un altro plesso del nostro istituto comprensivo viene interessato da un’opera di efficientamento energetico: la nostra Amministrazione Comunale ritiene fondamentale questa tipologia di interventi, sia nell’ambito di condurre politiche atte alla tutela ambientale, così come per garantire l’importante finalità di miglioramento della vivibilità nell’edificio, incentivando così il benessere degli studenti”, ha commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi.