L’autunno inizia a farsi strada. Un brusco calo delle temperature è atteso per sabato 17 settembre, con piogge al mattino e cielo sereno al pomeriggio su tutta la provincia. Le temperature massime si fermeranno a 20 gradi in città e a 15 gradi su colli e appennino. Le minime arriveranno a 15 gradi in pianura, mentre scenderanno fino a 11 gradi sull’appennino e sui colli.

Dopo le incertezze metereologiche dei giorni precedenti, domenica 18 settembre è atteso un cielo privo di nuvole. Le temperature subiranno un leggero aumento, ma resteranno comunque ben lontane dai livelli estivi: la colonnina di mercurio si fermerà a 23 gradi in pianura e a 17 gradi sui rilievi. Aumenta l’escursione termica, con il termometro che scenderà fino a 12 gradi in città e addirittura a 8 gradi in collina.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per venerdì 16 e sabato 17 settembre: probabilità di precipitazioni a carattere temporalesco interesseranno tutta la regione, compresa la provincia di Piacenza. Allerta per vento forte sull’appennino piacentino.

“Nella giornata di venerdì 16 settembre – recita la nota della Protezione Civile – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati più probabili sul Ferrarese e pianure a ridosso del Po”.

Per la giornata di sabato 17 settembre – prosegue – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Si possono verificare fenomeni localizzati di innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”.

GIORNI SUCCESSIVI – Il periodo sarà caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile – fa sapere Arpae – con un buon grado di soleggiamento. Parziali annuvolamenti saranno possibili durante le ore centrali della giornata lungo le aree appenniniche con possibilità di isolati piovaschi o brevi rovesci. Temperature senza grosse variazioni di rilievo ad inizio periodo poi in leggero calo a termine periodo.