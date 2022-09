Fiorenzuola, gara da dimenticare: tutto facile per l’Ancona (2-0)

SERIE C – TERZA GIORNATA

ANCONA – FIORENZUOLA 2-0



(Paolucci 14′, Martina 28′)

Seconda trasferta e seconda sconfitta consecutiva per il Fiorenzuola, che cade 2-0 sul campo dell’Ancona. Una partita da dimenticare per i rossoneri, in grande difficoltà fin dai primi minuti davanti ad un avversario che ha segnato due reti, colpito un palo e chiamato ad alcuni grandi interventi l’estremo difensore Battaiola, migliore in campo nella squadra di Tabbiani, quasi mai pericolosa durante tutto l’arco della gara.

LA PARTITA – Paolucci, dopo solo un minuto, fa capire ai rossoneri che non sarà un pomeriggio tranquillo. Al 10′ il primo grande intervento di Battaiola che chiude la porta a Moretti, ma quattro minuti dopo il portiere del Fiorenzuola deve arrendersi alla conclusione di Paolucci che porta in vantaggio i suoi. Moretti, due volte, e Di Massimo chiamano ancora in causa il numero uno rossonero; in campo c’è solo l’Ancona, che poco prima della mezz’ora raddoppia: Martina parte dalla sinistra, supera Potop e dall’interno dell’area calcia sul secondo palo infilando Battaiola. Tabbiani manda in campo Danovaro per Sussi, ma la musica non cambia e ancora Battaiola evita la terza rete con un grande intervento su Moretti. Il Fiorenzuola si vede solo nel finale, con una conclusione di Giani che non trova la porta.

Ad inizio ripresa Tabbiani inserisce Mamona, i suoi ci provano in avvio ma senza creare granché; e sono i padroni di casa con il solito Moretti a centrare il palo a portiere battuto. La partita scivola con poche emozioni, l’Ancona controlla, il Fiorenzuola non riesce a pungere. Dopo due ko consecutivi, i rossoneri sono chiamati a voltare pagina in fretta: domenica al “Pavesi” arriverà la Lucchese.

3° Giornata Campionato Serie C Girone B 2022/2023

U.S. Ancona vs U.S. Fiorenzuola 2-0

Reti: 13’ Paolucci (A); 28’ Martina (A)

Note: Recupero: 1’ e 4’

Ammoniti: Giani (F); Mondonico (A); Martina (A)

LA CRONACA

Triplice fischio: l’Ancona batte il Fiorenzuola 2-0

90′ – Quattro minuti di recupero

77′ – Nel Fiorenzuola dentro Arduini e Sartore per Currarino e Morello

72′ – Un’altra occasione per l’Ancona, Spagnoli di testa manda a lato di poco. Dall’altra parte discesa di Mamona sulla sinistra che non trova la porta

59′ – Nel Fiorenzuola Quaini prende il posto di Fiorini

55′ – Ancora ad un passo dalla terza rete: Moretti con una gran conclusione centra il palo

50′ – Il Fiorenzuola sembra rientrato in campo con un altro spirito, ma finora nessun pericolo per la porta dei padroni di casa

Via alla ripresa

Squadre in campo per la ripresa, nel Fiorenzuola c’è Mamona al posto di Giani

Fine primo tempo: Ancona avanti 2-0 sul Fiorenzuola grazie alle reti di Paolucci e Martina. Grande protagonista Battaiola, che ha evitato un passivo ancora maggiore

45′ – Un minuto di recupero

40′ – Si vede finalmente anche il Fiorenzuola, ma la conclusione di Giani, servito da Morello, non trova la porta

38′ – Ancona straripante, Battaiola deve superarsi per fermare la deviazione sotto porta di Moretti servito da Di Massimo

34′ – Colpo di tacco di Spagnoli per l’accorrente Simonetti, conclusione debole parata da Battaiola

29′ – Tabbiani manda in campo Danovaro al posto di Sussi

28′ – Raddoppio Ancona: bella giocata di Martina che parte dalla sinistra, supera un avversario e dall’interno dell’area fa partire una conclusione sul secondo palo che supera Battaiola per la seconda volta

21′ – Gran tiro di Moretti, salva tutto Battaiola con un grande intervento. Fiorenzuola in difficoltà

20′ – Ancora Battaiola protagonista, chiamato all’intervento sulla conclusione a giro di Di Massimo

15′ – Ancora pericoloso l’Ancona con Moretti che si gira e calcia dall’interno dell’area, para in due tempi Battaiola

14′ – Ancona in vantaggio: Dopo una conclusione di Spagnoli ribattuta da un rossonero, il pallone arriva a Paolucci che di sinistro batte Battaiola

10′ – Paolucci serve Moretti al centro dell’area, sulla deviazione da pochi passi grande riflesso di Battaiola; risponde il Fiorenzuola con Giani, che si accentra e va al tiro da fuori area, conclusione centrale

7′ – Simonetti va al tiro da fuori area, nessun problema per Battaiola. Meglio i padroni di casa in questi primi minuti di partita

1′ – Subito Ancona pericoloso, tiro cross di Paolucci dall’interno dell’area che non trova nessun compagno

Fischio d’inizio: palla ai padroni di casa. Fiorenzuola in maglia bianca

Formazioni

Seconda trasferta consecutiva per il Fiorenzola, che scende in campo ad Ancona nel primo turno infrasettimanale di campionato. I rossoneri, reduci dal ko di domenica contro la Vis Pesaro, cercano un pronto riscatto