Fiorenzuola sconfitto di misura dalla Vis Pesaro (1-0)

SERIE C – 2^ GIORNATA

VIS PESARO – FIORENZUOLA 1-0

(50′ Fedat0)

Prima sconfitta stagionale per il Fiorenzuola che cade di misura sul campo della Vis Pesaro. E’ una rete di Fedato a inizio ripresa a decidere una gara molto vivace nella prima frazione e decisamente avara di emozioni nei secondi 45′ di gioco. L’avvio di gara è tutto dei padroni dei casa, che dopo due minuti sfiorano subito il vantaggio: è il palo a salvare Battaiola sul colpo di testa di Gavazzi su calcio d’angolo. La risposta del Fiorenzuola è affidata a Mastroianni, che non inquadra la porta sull’assist dalla destra di Mamona. Al 19′ l’arbitro punisce con il rigore un intervento di Stronati su Fedato, sul dischetto si presenta Cannavò che calcia alto. Scampato il pericolo, il Fiorenzuola torna a farsi pericoloso e Mastroianni diventa protagonista: l’attaccante prima non trova la porta con uno stacco in area sugli sviluppi di un corner (28′), poi insacca da due passi approfittando di una conclusione di Quaini che si trasforma in un prezioso assist, ma l’arbitro annulla per fuorigioco (32′). Ancora Mastroianni al 37′ non arriva di un soffio sul traversone di Stronati. L’ultima chance del primo tempo è per la Vis Pesaro, con Di Paola che spreca il servizio di Fedato calciando alto da ottima posizione.

Cambio nel Fiorenzuola a inizio ripresa, con Currarino che prende il posto di Stronati. Ma dopo cinque minuti ecco la rete che decide la partita: Aucelli serve Fedato che in area evita un difensore a da due passi supera Battaiola. L’estremo difensore deve poi intervenire di piede per chiudere la porta a Egharevba, Tabbiani prova con i cambi a dare una scossa, ma in campo succede ben poco, da una parte e dall’altra. A quattro minuti dalla fine la Vis Pesaro resta in dieci per l’espulsione di Ghazoini (doppia ammonizione), ma al Fiorenzuola non basta nemmeno il maxi recupero per rimettere in piedi la partita. La Vis Pesaro festeggia la prima vittoria salendo a quattro punti in classifica e superando i rossoneri, fermi a quota tre. La squadra di Tabbiani tornerà in campo mercoledì nel turno infrasettimanale nella trasferta di Ancona.

LA CRONACA

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Vis Pesaro in dieci, espulso Ghazoini per doppio cartellino giallo

82′ – Giocata personale di Provazza, che va alla conclusione dall’interno dell’area: mira sbagliata

80′ – Nel Fiorenzuola in campo Sussi per Oneto: rossoneri a trazione offensiva

68′ – Tabbiani manda in campo anche Morello per Sartore

60′ – Nel Fiorenzuola Giani e Frison che prendono il posto di Mamona e Fiorini

56′ – Un pasticcio del Fiorenzuola innesca la ripartenza di Fedato, che serve Egharevba: la sua conclusione è respinta di piede da Battaiola

50′ – Vis Pesaro in vantaggio: Fedato riceve palla in area, evita un difensore a da pochi passi supera Battaiola

Via alla ripresa. Nel Fiorenzuola Currarino prende il posto di Stronati

Squadre in campo per la ripresa

Fine primo tempo: 0-0 tra Vis Pesaro e Fiorenzuola, partita vivace, i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore

47′ – Oneto al centro per Mastroianni, girata a lato

43′ – Liscio in area di Quaini, Fedato appoggia per Di Paola che da ottima posizione manda alto sulla traversa

37′ – Stronati mette al centro dalla sinistra un pallone rasoterra che attraversa tutta l’area di rigore, Mastroianni non trova per poco la deviazione vincente

32′ – Matroianni insacca da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete viene annullata per fuorigioco

28′ – Ci prova Matroianni, che stacca di testa su calcio d’angolo: palla a lato

20′ – Cannavò dal dischetto manda alto

19′ – Rigore per la Vis Pesaro, fischiato un intervento di Stronati su Fedato

16′ – Mastroianni lancia in verticale Sartore che si invola verso la porta, fermato al limite dell’area da Ghazoini: il rossonero rimane a terra, l’arbitro lascia proseguire

11′ – Si vede anche il Fiorenzuola, Mamona dalla destra mette al centro per Mastroianni che anticipa tutti ma spedisce alto

4′ – Ci prova Cannavò, la sua conclusione finisce a lato. Ottima la partenza dei padroni di casa

2′ – Subito pericolosissima la Vis Pesaro: il colpo di testa di Gavazzi su calcio d’angolo finisce sul palo, poi Egharevba non riesce a ribadire in rete

Fischio d’inizio, palla ai padroni di casa

Formazioni

Vis Pesaro: Farroni, Ghazoini, Zoia, Gavazzi, Cannavò, Egharevba, Bakayoko, Fedato, Aucelli, Coppola, Di Paola. A disposizione: Campani, Nicoli, Rossoni, Sosa, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Marcandella, Cavalli, Garau, Gucci, Cusumano, Provazza. Allenatore: Franzese (Sassarini squalificato)

Fiorenzuola: Battaiola, Potop, Mamona, Stronati, Mastroianni, Sartore, Oneto, Quaini, Oddi, Fiorini, Danovaro. A disposizione: Sorzi, Yabre, Frison, Anelli, Coghetto, Sussi, Morello, Currarino, Arduini, Di Gesù, Areco, Monica, Giani. Allenatore: Tabbiani