Sette migranti afghani nascosti in un Tir, soccorsi a Nure nord

Sette migranti di nazionalità afghana sono stati scoperti all’interno di un Tir diretto a Brescia e proveniente dall’estero. I sette profughi erano provati e disidratati e sono stati presi in cura dai sanitari giunti all’area di servizio Nure Nord, lungo l’autostrada A21 dove il mezzo pesante si è fermato.

A dare l’allarme sarebbe stato l’autista, straniero, del mezzo, che si sarebbe accorto dei sigilli rotti nel rimorchio. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polstrada di Cremona e le volanti da Piacenza: gli stranieri sono stati condotti in questura. Con ogni probabilità sono reduci da un viaggio molto lungo, diretti in qualche paese del nord Europa. La loro posizione e la possibilità di concedere loro asilo sarà vagliata secondo le leggi in vigore.