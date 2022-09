Si Cobas “Altri attivisti denunciati, sabato 24 manifestazione a Piacenza”

Con una nota stampa il sindacato autonomo S.I.Cobas esprime la sua “soddisfazione per le le motivazioni espresse dal tribunale del Riesame di Bologna che hanno portato alla liberazione dei suoi attivisti” nell’ambito dell’inchiesta sull’attività del sindacato nel campo della logistica della Procura di Piacenza. “Dalle pagine del fascicolo, – sostiene il sindacato – l’attività delle organizzazioni sindacali S.I.Cobas e Usb sia esclusivamente ascrivibile al campo della legittima attività sindacale, senza poter essere ricondotta in alcun modo a fattispecie di “associazione a delinquere””.

“Non possiamo non evidenziare – continua la nota – come prosegua la persecuzione giudiziaria nei confronti dei lavoratori piacentini. Anche questa volta, a poche ore dalla pubblicazione delle motivazioni, trentasette lavoratori della Fedex-TNT sono stati raggiunti da altrettante notifiche di chiusura delle indagini, sebbene la committenza e il datore di lavoro Alba avessero firmato un impegno a rinunciare a ogni azione legale verso di loro. Anche questa volta, il tempismo non lascia spazio a dubbi. I lavoratori hanno scritto a riguardo una lettera aperta nella quale si chiedono: “perché continua questa vendetta verso lavoratori che rivendicano soltanto i loro diritti? Perché le istituzioni non ci hanno aiutato al momento della chiusura arbitraria del magazzino, e quello che ci hanno riservato sono stati solo manganelli e denunce? Se l’obiettivo è spaventarci, non fermeremo la nostra lotta”.

La nota si conclude con l’annuncio di una manifestazione sabato 24 settembre a Piacenza, dove sarà distribuito “un documento riassuntivo dell’eclatante numero di eventi repressivi che hanno colpito i lavoratori piacentini in una fase storica segnata da aumenti e crisi salariale che vedono un totale disinteresse da parte dei vari governi succedutisi e delle istituzioni piacentine.

Coordinamento Provinciale S.I.Cobas”.