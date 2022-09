Si riuniscono le commissioni in municipio, all’ordine del giorno i presidenti

Prime sedute, la prossima settimana, per le Commissioni consiliari permanenti – Sono state convocate dalla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, per la prima seduta, le Commissioni consiliari permanenti, in calendario la prossima settimana in Municipio con la seguente programmazione: martedì 6 settembre, rispettivamente alle ore 17 e alle 18, le Commissioni n. 1 e 2, “Organizzazione istituzionale e sviluppo civile” e “Assetto ed utilizzazione del territorio”.

Mercoledì 7 settembre, alle 17, sarà la volta della Commissione consiliare n. 3 per i Servizi Sociali, seguita alle 18 dalla Commissione 4 per lo Sviluppo Economico. Giovedì 8 settembre alle 17, infine, si terrà la prima seduta della Commissione n. 5, “Prevenzione e contrasto delle mafie e della corruzione, promozione della cultura della legalità”. All’ordine del giorno, per ciascuna riunione, l’elezione di presidente e vice presidenti. Sul sito web comunale, a questo link, è possibile consultare la funzione e la composizione di ciascuna Commissione permanente: