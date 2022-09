Siri (Lega) inaugura il point “Impegno per lo scostamento di bilancio”

Siri inaugura il Point elettorale in Largo Battisti a Piacenza: “Fiero di essere candidato in un territorio dove c’è la cultura del lavoro e non quella di ciondolare da un bar all’altro con 850 euro al mese garantiti dallo Stato”. Il Senatore della Lega, candidato capolista alla Camera nelle prossime elezioni del 25 settembre ribadisce: “Settimana prossima impegno massimo della Lega in Parlamento per ottenere uno scostamento di bilancio per bloccare il rincaro delle bollette per imprese e famiglie”. Agricoltori, allevatori e il settore della trasformazione sono in ginocchio e non c’è più tempo.”

Il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti del Carroccio ha poi spiegato i motivi dell’aumento del gas e ribadito i limiti delle sanzioni alla Russia: “Le sanzioni arricchiscono i russi, impoveriscono gli italiani e non fermano la guerra. Se vogliamo insistere in questa direzione l’Europa deve scendere in campo per sostenere famiglie e imprese e lo può fare chiedendo alla BCE di attivare e sostenere un fondo che operi sulla Borsa di Amsterdam dove è in corso una speculazione senza precedenti che è la causa dei rincari” e poi aggiunge: “il gas c’è ma qualcuno vuole fare affari d’oro sulle spalle dei cittadini e delle imprese”. Il Senatore ha poi condiviso con i tanti sostenitori presenti, arrivati in centro da tutto il comprensorio, i temi centrali del programma della Lega, dalla Flat Tax al 15% e Pace Fiscale suoi personali cavalli di battaglia: “chi dice che vogliamo aiutare solo i ricchi lo vada a spiegare alle famiglie con 35 mila euro lordi all’anno e magari due figli da mantenere.”

L’esponente della Segreteria Nazionale della Lega ha poi ribadito l’impegno all’abolizione della Legge Fornero e la necessità di incentivare le scuole tecnico professionali per agevolare l’inserimento precoce dei giovani nel mondo del lavoro: “l’Università non può essere un parcheggio, a diciotto anni si può cominciare a fare esperienza sul campo dopo un diploma. Non si può coltivare la cultura del “non lavoro” pensando che tutti siano pensatori o vivano nella realtà virtuale. Il lavoro è impegno, sacrificio e sopratutto nutrimento per lo spirito. Senza un obiettivo e una passione che diventa opera quotidiana ci resta solo la desertificazione della Società”. Coraggio, pragmatismo, determinazione e entusiasmo solo le uniche medicine che possono curare questo difficile momento storico. (nota stampa)