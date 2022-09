Slow Food Piacenza al Salone del Gusto di Torino

Terra Madre Salone del Gusto torna a Torino dal 22 al 26 settembre 2022. La manifestazione di Slow Food, Comune di Torino e Regione Piemonte quest’anno anima le architetture ex industriali di Parco Dora a Torino. Dove, fino agli anni Novanta, sorgevano fabbriche e impianti produttivi, oggi sorge un grande parco verde che per cinque giorni sarà la casa di Terra Madre Salone del Gusto con le sue forme, i colori e i profumi, le sue voci ma anche con la gioia e l’entusiasmo di potersi incontrare di nuovo, convinti che il cibo possa essere un ponte per la pace e mostrando come, attraverso l’inclusione e lo scambio, possiamo coltivare insieme un presente migliore.

Giunta alla 14esima edizione, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e a chi lo produce, riunisce a Torino oltre 3 mila contadini e allevatori, popoli indigeni e cuochi, migranti e giovani attivisti da 150 Paesi e 700 espositori del Mercato e si svilupperà con oltre 400 eventi, dibattiti e conferenze. Il tema centrale di quest’edizione è la rigenerazione (#RegenerAction). Un tema ampio e trasversale, che Slow Food affronta da diversi punti di vista. Una rigenerazione che parte dalla produzione e consumo del cibo affinché questo diventi motore della transizione ecologica necessaria al profondo rinnovamento, del pensiero e della società, unica via per affrontare le crisi in atto. Rinnovare le pratiche agricole, i sistemi di produzione e distribuzione, le diete e le abitudini di consumo, nelle città come nei piccoli borghi, sono azioni tangibili e concrete che la comunità globale può e deve sostenere.

La condotta Slow Food Piacenza sarà presente nella giornata di apertura, giovedì 22 Settembre, presso lo stand della Regione Emilia Romagna. “Quest’anno – spiegano – abbiamo scelto, non a caso, di concentrare l’attenzione su un territorio particolarmente provato dalla lunga estate siccitosa. Stiamo parlando del Po e della bassa piacentina. Terra ricca di storia e di sapori perché il Po a Piacenza diventa davvero il grande fiume. Il tratto piacentino del fiume Po comprende 100 Km dei 678 totali; per la precisione sono piacentini 100 Km della sponda destra di questo grande fiume, che qui inizia il suo percorso nella pianura aperta, si piega più volte su se stesso, formando numerosi meandri. Nel secolo scorso il Po faceva paura con le sue inondazioni, che raggiungevano anche il centro città, ma era anche lavoro, vita locale e importante sbocco e “sfogo” per i piacentini che trasformavano le sue sponde in una vera e propria riviera balneare. Ma la rivoluzione industriale del dopoguerra avrebbe modificato lo stile di vita degli italiani e dei piacentini e le campagne a sud della città sarebbero state inglobate in nuove periferie e aree industriali. E’ la fine della vita sul Po, il fiume “non serviva più a niente”, né a navigare né a lavarsi né a pescare. Per questo abbiamo fatto nostro il tema della Rigenerazione, proposto quest’anno da Terra Madre Salone del Gusto, proponendo la rinascita di questo territorio attraverso la riscoperta dei suoi sapori, del turismo lento, del ripristino del rapporto con l’acqua. E affronteremo questi temi nel modo che ci è consueto, attraverso degustazioni che saranno anche racconto del territorio”.

Appuntamenti

Ore 16,30 La spongata e il fiume. Degustazione guidata e racconto storico della spongata di Piacenza e di quella di Parma proposte in abbinamento ai rispettivi vini Malvasia. Per il territorio di Piacenza serviremo la spongata dell’Antica Trattoria Cattivelli di Isola Serafini abbinata alla malvasia L’Ora Felice della Tosa.

Ore 17,15 Rigenerazione in rosa: il caso della malvasia. La Malvasia Rosa è un’uva rarissima, coltivata soltanto da tre cantine al mondo, tutte in provincia di Piacenza. Si tratta di una mutazione genetica spontanea della Malvasia di Candia Aromatica, scoperta in Val Nure nel 1967, iscritta al registro ampelografico ed autorizzata alla vinificazione soltanto nel 1992. Si propone in degustazione uno spumante rosé e una vendemmia tardiva entrambe della vitivinicola Mossi, una delle tre aziende al mondo ad avere in anagrafe vitigni di Malvasia Rosa.

Ore 18 – I sapori del Po e della Bassa Piacentina. In questa degustazione racconteremo il territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza. Il cacio del Po formaggio a pasta semicotta, stagionato da 60 a 120 giorni, prodotto con latte vaccino intero crudo, prodotto dai fratelli Palormi del piccolo caseificio artigianale Borgonovo di Monticelli d’Ongina. La giardiniera dell’Azienda Pizzavacca di Soarza di Villanova. Le verdure utilizzate sono coltivate nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e la trasformazione dei prodotti non prevede l’utilizzo di conservanti e coloranti. Gli ormai introvabili “stricci” (lasche del Po) che ci saranno appositamente preparate dall’Antica Trattoria Cattivelli di Isola Serafini.

Ore 19 – Dal Po agli Appennini. L’origine del nome Gutturnio deriva dal ritrovamento nel fiume Po di una brocchetta in argento, identificata nel 1878 come Gutturnium. Questa curiosità storica ci darà il pretesto per proporre l’abbinamento perfetto con la degustazione dei salumi del Consorzio salumi D.O.P Piacentini e con la Mariola del Presidio Slow Food. Il vino servito sarà il Gutturnio Frizzante dell’azienda Marengoni di Ponte dell’Olio.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. E’ gradita la prenotazione a mezzo messaggio Whatsapp al 3470484263.