Solennità di Santa Giustina, appuntamenti culturali e artistici organizzati dalla diocesi

In occasione della solennità di santa Giustina, copatrona della Diocesi e della Cattedrale, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con Cool Tour e l’associazione Domus Justinae, propone un calendario ricco di appuntamenti culturali ed artistici. La rassegna interesserà i mesi di settembre e ottobre e si articolerà in una ricca proposta di eventi, conferenze, attività per bambini, percorsi guidati e visite, concerti e momenti di raccoglimento religioso in occasione della festività di Santa Giustina, patrona della cattedrale, della città e della Diocesi. Inoltre quest’anno si approfondirà la figura del vescovo beato Giovanni Battista Scalabrini, che domenica 9 ottobre 2022 verrà proclamato santo da Papa Francesco.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 28 settembre, al consueto orario pomeridiano delle ore 18:00, torna l’appuntamento con le conferenze online in occasione dei 900 anni della Cattedrale. Il titolo dell’appuntamento sarà “La storia del complesso episcopale e della Cattedrale di Santa Maria e Santa Giustina attraverso le fonti dell’archivio Biblioteca Capitolare e di altri archivi”, e tratterà delle vicende storico-spirituali-artistiche della chiesa matrice piacentina e degli edifici che la affiancavano attraverso la ricca documentazione medievale dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare della Cattedrale. L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 18.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web: https://cattedralepiacenza.it/event/fermi/. Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli iscritti. Senza la possibilità di interazione con il relatore l’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook “Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza”. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.

Nell’ambito della rassegna culturale “Una cattedrale, una città, in occasione della solennità di santa Giustina”, copatrona della Diocesi e della Cattedrale, l’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con Cool Tour e l’associazione Domus Justinae, venerdì 30 settembre 2022 alle ore 18.15, si terrà una visita guidata dedicata alla figura di questa santa. Avete mai notato quante immagini sono dedicate alla nostra compatrona Santa Giustina? Passeggiando tra il museo e la cattedrale, in una appassionante visita, scopriremo insieme quali e quante rappresentazioni della santa siano presenti: tra sculture antiche e contemporanee, dipinti inediti, affreschi, codici miniati, reliquiari e documenti di oltre mille anni fa, compiremo un viaggio per comprendere una parte fondamentale della storia della nostra città e di un culto fortemente radicato. In conclusione è previsto un piccolo rinfresco con prodotti locali. La prenotazione è obbligatoria: e-mail cattedralepiacenza.eventi@gmail.com | tel. 349 80 78 276 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00). Costo: biglietto 10 euro