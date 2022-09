Solidarietà in cammino per la Casa di Iris il 18 settembre

Camminata per la Casa di Iris, domenica 18 settembre. L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, prevede due percorsi ad anello di 5 e 10 km, con partenza dalle ore 7 e 30 alle 9 e 30 da via Bubba 100, sede dell’Hospice di Piacenza.

Il contributo di partecipazione è di 2 euro e 50 per gli iscritti Fiasp, 3 euro per tutti gli altri e 8 euro per chi desiderasse la t-shirt dedicata alla Casa di Iris. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Hospice, grazie ai contributi degli sponsor che – oltre a fornire sostegno all’iniziativa, hanno già messo a disposizione materiale e attrezzature, coprendo anche i costi organizzativi.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore allo Sport Mario Dadati, Pietro Perotti e Sandro Confalonieri della Placentia Half Marathon e Massimo Sartori dell’associazione Italpose.