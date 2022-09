“Solidarità alle vittime di violenza, a Piacenza e nel mondo”. La manifestazione delle Donne in Nero

“In tutto il mondo è in atto una vera e propria guerra contro le donne. L’ultima notizia viene dall’Iran, dove Masha Amini, di 22 anni, è stata arrestata e uccisa per non aver portato il velo “come si deve”. Ma anche in Italia, nel solo 2022, 77 sette donne sono state uccise dal partner o dall’ex compagno”. E’ l’intervento delle Donne in Nero di Piacenza che, nella giornata del 24 settembre, hanno indetto una manifestazione di protesta davanti al Dolmen.

“Anche a Piacenza, a quanto pare, per le donne non è più sicuro camminare per strada, né di giorno né di notte. Molestate, aggredite, violentate, diventiamo sempre e ovunque vittime di un patriarcato che non vuole morire, i cui colpi di coda uccidono con ferocia donne e ragazze. Non si tratta di un problema legato all’immigrazione: la stragrande maggioranza delle donne viene ancora picchiata e uccisa da un italiano. La cultura maschilista non ha nazione, non dipende dal colore della pelle, dall’età, dal censo, dalla cultura. Dipende dal fatto che molti uomini considerano ancora la donna un oggetto, una loro proprietà, e un affronto l’essere lasciati. Uomini fragili e feroci, da cui le donne ancora stentano a difendersi sporgendo denuncia e ottenendo protezione dalle istituzioni”.

“Sabato 24 settembre, davanti al monumento alla Resistenza, simbolo di civiltà e di contrasto ad ogni ingiustizia e violenza, le donne hanno manifestato la loro solidarietà alle piacentine vittime di aggressione, che ancora pagano sulla loro pelle le conseguenze di un’esperienza dolora e traumatizzante. Abbiamo invitato le madri delle ragazze che hanno subito violenza a Piacenza, per testimoniare loro la nostra vicinanza e la forza con cui il movimento delle donne costruisce un futuro libero dalle prevaricazioni”.

Manifestazione contro la violenza sulle donne. Tarasconi: “Idealmente presenti tutti i cittadini, non può mai esserci indifferenza”

“I dati relativi all’incremento dei reati soggetti al codice rosso, condivisi nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, confermano la drammatica attualità e la necessità della manifestazione promossa dall’associazione Donne in Nero, con l’adesione del Centro Antiviolenza “La città delle Donne” di Piacenza, che si svolgerà oggi nei pressi del Dolmen, emblema di diritti e di libertà”. La sindaca Katia Tarasconi esprime “pieno sostegno a un’iniziativa cui saranno idealmente presenti tutti i cittadini che non possono né vogliono restare indifferenti di fronte a qualsiasi forma di abuso fisico e psicologico (spesso, non dimentichiamolo, perpetrati in famiglia o dal partner), alle aggressioni che minano la sicurezza e generano paura nelle strade delle nostre città, a fenomeni disgustosi e gravissimi come lo stalking e il revenge porn, specchio di una cultura che non riconosce dignità né rispetto”.

“Sarà una voce forte e unanime di solidarietà e vicinanza – conclude Tarasconi – quella che oggi si alzerà anche da Piacenza, per ricordare le donne che sono vittime di violenza e di oppressione in tutto il mondo, così come sulla soglia di casa nostra. Nel loro nome, non si può restare in silenzio”.