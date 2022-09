Sorpresi a rubare in una ditta della Veggioletta, arrestati dai carabinieri

Sorpresi a rubare in un’azienda alla Veggioletta. Arrestati dai carabinieri – È accaduto nel primissimo pomeriggio di domenica 25 settembre 2022. Il titolare di una ditta con sede alla Veggioletta, attiva nel settore alimentare, ha segnalato al 112 la presenza all’interno del locale adibito ad ufficio di due persone che stavano rovistando tutto, riprese dalle telecamere di sorveglianza interna.

Immediatamente, sul posto sono state inviate due gazzelle del Radiomobile e una della Stazione Levante, che hanno bloccato due persone, sprovviste di documenti, successivamente condotte in caserma per gli accertamenti del caso. I due, infatti, sono stati sorpresi all’interno della ditta e trovati in possesso di alcuni grimaldelli, di una cassetta metallica contenente le chiavi di alcuni veicoli in uso all’azienda e di un’altra contenente tessere di carburante.

Poco distante è stata rinvenuta anche l’autovettura utilizzata dalla coppia di malviventi, risultata rubata pochi giorni prima a Pavia.

Dopo l’avvenuta identificazione, uno dei due soggetti è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Genova per cui dovrebbe espiare 2 anni di reclusione per truffa in concorso commessa in Genova nell’ottobre del 2017. Questo il motivo per cui, dopo la direttissima, verrà comunque accompagnato al carcere delle Novate.

I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e ricettazione e dopo le formalità di rito sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma “Biselli” in via Beverora, in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza.