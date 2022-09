Special Dream Team, parte con il botto la stagione della squadra di atletica

Parte con il botto la stagione della squadra di atletica dello Special Dream Team. La squadra piacentina, composta da otto atleti, nel weekend del 10 e 11 settembre ha partecipato ai Campionati Nazionali organizzati dal CSI a Castelnovo ne’ Monti. Un primo impegno già di grandissimo spessore per gli atleti, che hanno conquistato quattro titoli nazionali: Simone Bonacina ha vinto l’oro nei 400 metri con 01:19.06, al femminile si è aggiudicata la gara Bianca Montanari (01:31.30), che si è ripetuta anche nei 60 metri con il titolo nazionale. Oro nei 60 metri anche per Matteo Corradini (00:09.19) e terzo posto nel tiro del vortex, mentre Tommaso Gazzola ha conquistato il titolo nazionale nel lancio del vortex con 34,95 e il secondo posto nel salto in lungo. Buona anche la prova di Rebecca Maestroni, seconda nei 400 metri e nel salto in lungo migliorando il suo personale; Isabella Bolognese conquista invece il terzo posto nei 60 metri. Grande l’impegno dimostrato da Leonardo Rossi e Sara Botteri, che hanno migliorato nelle proprie discipline.

Prossimo appuntamento sabato prossimo (17 settembre) al Campo Dordoni di Piacenza nella prima gara di atletica in territorio piacentino per ragazzi e ragazze con disabilità, organizzata dallo Special Dream Team in collaborazione con la sezione CSI di Piacenza e il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico (CIP): la manifestazione, che durerà tutta la giornata, vedrà la partecipazione di circa 70 atleti appartenenti a 6 diverse società provenienti da Lombardia ed Emilia-Romagna. “Siamo orgogliosi – sottolinea lo staff dello Special Dream Team – di essere riusciti ad organizzare a Piacenza una gara di atletica per atleti paralimpici. Crediamo fermamente che attraverso lo sport si possa fare molto per l’integrazione dei ragazzi, sperando che questo evento possa essere di motivazione per altri giovani a intraprendere l’attività sportiva”.