Stessi colori e valori: il Piacenza Calcio ospite del Piacenza Rugby

Promuovere l’unità fra diverse discipline sportive che condividono gli stessi colori e valori di lealtà sportiva. Per questa finalità, lunedì 19 settembre alle 18.30 il Piacenza Rugby ospiterà sui propri campi da gioco – in viale dell’Agricoltura 61 – l’allenamento della prima squadra del Piacenza Calcio. A seguire avrà luogo un “terzo tempo” che vedrà i club riuniti in un momento conviviale.