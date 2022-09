Stragliati (Lega) “Farmacie rurali diventino presidio del territorio”

“Attuare l’intesa del 2019 che riconosce le farmacie rurali quale punto esclusivo di erogazione di tutti i farmaci, a sostegno del presidio del territorio e a favore dei cittadini che abitano in zone svantaggiate”. Lo ha chiesto la consigliera regionale piacentina della Lega, Valentina Stragliati, intervenuta oggi in Commissione Sanità dove è stata presentata la relazione sulle “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche e ambulatoriale”. Secondo Stragliati la relazione della Giunta regionale, alla luce degli anni della pandemia da Covid, è stata eccessivamente “autoreferenziale e non ha evidenziato ciò che non è stato realizzato”.

“Mi riferisco – ha aggiunto Stragliati – a quanto previsto dalla DGR 329 del 2019 e al protocollo di intesa tra la Regione e le associazioni di categoria dei farmacisti. Era prevista la creazione di un gruppo di lavoro che avrebbe fatto il punto sulla attribuzione in via esclusiva alle farmacie rurali di tutti i farmaci, questo per confermare il ruolo importante di presidio del territorio delle stesse farmacie e per assicurare ai cittadini, che abitano in zone svantaggiate, di poter disporre dei farmaci necessari senza dover percorrere chilometri e chilometri. Un ruolo, questo delle farmacie – ha aggiunto Stragliati – che non può essere riconosciuto con interventi a spot ma che necessita di un riconoscimento strutturale così da confermarsi come presidio importante del territorio in un contesto di prossimità” ha concluso la leghista.