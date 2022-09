Campanello d’allarme per un Piacenza senza grinta e superficiale IL COMMENTO

A questo punto il campanello d’allarme deve suonare. Un punto dopo 4 partite, un gol fatto e 8 subiti, sono un bottino troppo misero per non affrontare la situazione e cercare i rimedi necessari anche se siamo solo all’inizio del campionato e di tempo davanti ce n’è ancora in abbondanza per rimediare.

Quello che più stupisce, in senso negativo, del Piacenza è l’approccio alle partite con inizi di gara davvero sconcertanti per scarsa determinazione, rilassatezza, superficialità negli interventi ed assoluta mancanza di grinta.

Oggi sul campo della matricola Arzignano i biancorossi sono stati all’altezza della situazione soltanto nei primi 20′ della ripresa quando hanno tentato di raddrizzare la gara; poi il terzo gol del piacentino di Roveleto di Cadeo Gian Luca Barba, ha chiuso definticamente la partita che avrebbe potuto finire con un puntggio ancor più severo per la squadra di Scalise.

Senza affondare eccessivamente il coltello nella piaga, i limiti di questa squadra affiorano evidenti sia come organizzazione di gioco con l’azione che nasce piuttosto confusa e non si sviluppa mai (o quasi) fino al limite dell’area avversaria, sia a livello individuale con errori dovuti a limiti tecnici ed a una certa mancanza di applicazione. L’assenza dello squalificato Cosenza, guida difensiva organizzativa ed agonistica, può essere un’attenuante ma non una giustificazione.

Un Piacenza, dunque, di ricostruire dal lato tattico e morale: i ragazzi dell’Arzignano possono essere d’esempio con il loro entusiasmo, voglia di correre e di lottare all’insegna di un sano agonismo.

Per il Piacenza la prossima settimana dovrà portare rimedi e soluzioni perchè un’altra battuta a vuoto, sabato con l’AlbinoLeffe, potrebbe pregiudicare l’intera stagione.

Luigi Carini