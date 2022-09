Supercoppa 22: spettacolo Bakery, superata anche Vigevano

Dopo la brillante vittoria casalinga contro Crema nel primo turno di Supercoppa LNP Old Wild West 2022, la Bakery Piacenza ritorna in campo, sempre sul campo di casa, contro la Elachem Vigevano di coach Paolo Piazza.

La formazione di coach Marco Del Re si presenta con Coltro, El Agbani, Berra, Angelucci e Cecchetti in quintetto base, con il prodotto del settore giovanile biancorosso El Agbani a siglare i primi punti di un incontro che viaggia a lungo sui binari dell’equilibrio (15-14 il punteggio a fine primo quarto, 33-30 a metà partita), con la Bakery capace di mandare rapidamente Cecchetti in doppia cifra riuscendo a confermarsi pericolosa con tutti i propri effettivi, tanto da essere addirittura 8 (saranno ben 9 alla fine) i giocatori a referto nei primi 20’.

Al rientro dagli spogliatoi, la Bakery sale ulteriormente di colpi. Cecchetti colpisce a ripetizione dall’arco portando rapidamente il proprio bottino personale a 20, mentre Berra prosegue la propria partita a tutto tondo -11 punti, 7 rimbalzi dopo 30’ di gioco, quando il punteggio recita 50-44 dopo la tripla di Benites che anticipa la penultima sirena.

La sempre presente ed efficace Vigevano però non si dà certo per vinta, anzi: l’avvio del quarto quarto sorride ai gialloblù che, dopo 2’, tornano ad un solo punto di disavanzo con il libero di D’Alessandro, prima della reazione d’orgoglio biancorosso per il nuovo +7: Angelucci prima, Berra dopo colpiscono dall’arco dei 6.75m e costringono Vigevano al timeout.

L’inerzia è però nuovamente cambiata, ed il gran canestro nel pitturato di Coltro lo certifica: 64-53, primo vantaggio in doppia cifra dopo 37’ di gioco. I biancorossi resistono infine al tentativo di aggancio di Vigevano, chiudono l’incontro con il punteggio di 69-62 e salgono a 2 vittorie, su altrettante gare disputate, in Supercoppa.

LE CHIAVI DELLA PARTITA

COLLETTIVO BIANCOROSSO, il vero MVP della serata: tutti pronti a rispondere “presente”, in difesa come in fase realizzativa.

Spiccano le prove di Cecchetti (22 punti, a cui aggiunge anche 5 rimbalzi) e Berra, 16 punti + 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Coltro, in una partita a tutto tondo: 11 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 4 palle recuperate.

PRESENZA A RIMBALZO: per la Bakery sono 37 i rimbalzi totali conquistati, contro i 33 degli ospiti. A balzare all’occhio sono gli 8 offensivi, capaci di garantire fondamentali secondi possessi ai biancorossi.

LUNETTA, NON TI TEMO: non trema la mano della Bakery, che al 50% da 2 punti e 44% totale dal campo aggiunge un positivo 78% ai tiri liberi, statistica in cui Vigevano si ferma al 52% (12/23): bravi i biancorossi a non lasciare per strada punti preziosi a tempo fermo.

BAKERY PIACENZA 69-62 ELACHEM VIGEVANO (15-14, 33-30, 50-44)

Bakery Piacenza: Korsunov 1, Livelli 5, El Agbani 2, Cecchetti 22, Coltro 11, Agbortabi 4, Visentin 1, Carone, Balestra NE, Berra 16, Angelucci 7, Molinari NE. All. Del Re

Elachem Vigevano: Peroni 12, Rossi 7, Stautmanis 5, D’Alessandro 11, Mercante 7, Ragagnin 7, Spaccasassi NE, Broglia 2, Pisati NE, Benites 11, Tagliavini NE, Laudoni NE. All Piazz