Tamponamento in A21, intervento dei vigili del fuoco per evitare la perdita del gas

Nella serata di mercoledì 31 agosto si è verificato un tamponamento tra un’auto e un camion alimentato a Gnl (gas metano liquefatto). L’incidente è avvenuto sul tratto piacentino dell’Autostrada A21, appena prima del casello di Caorso, in direzione Cremona. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito.

Foto 2 di 2



Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Piacenza per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. A seguito dell’impatto, infatti si è anche verificata una perdita di Gpl da uno dei due serbatoi. È quindi stato richiesto l’intervento dei colleghi Vigili del Fuoco di Mestre per svuotare in sicurezza il serbatoio danneggiato: è stato quindi fatto bruciare il gas in torcia (vedi foto) e l’intervento si è definitivamente concluso poco dopo le 4 del mattina di giovedì 1 settembre.