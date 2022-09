Tanti piazzamenti nella domenica ciclistica. In evidenza Omati, Dalla Pietà e Coloberti

Tanti piazzamenti nella domenica ciclistica. A Castelfranco Emilia l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, del Cadeo Carpaneto, ha sfiorato il successo, arrivando al secondo posto nella corsa Allieve. Nella stessa gara, quarta Irma Siri del VO2 Team Pink, sesta la compagna di squadra Linda Ferrari. Nono posto per Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto), decimo per Arianna Giordani (VO2). Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto) è sesta nelle Esordienti primo anno. Tante presenze per il VO2 Team Pink in top ten anche nelle Esordienti: settima la pavese Michela Zucca davanti alla compagna di squadra reggiana Serena Zannoni (ottava). Per loro, sesto e settimo posto nella graduatoria per i secondi anni dove è entrata anche l’altra reggiana Sara Veneri, decima.

Successo per il piacentino Filippo Omati della Pedale Casalese Armofer Piacenza Cycling Academy a Casalpusterlengo nella categoria Juniores. Secondo posto per Mirko Coloberti dell’Aspiratori Otelli Alchem Carini Baiocchi. Settimo il compagno Andrea Cocca. Il tutto mentre i compagni di squadra Gabriele Casalini e Mirko Bozzola terminavano l’avventura internazionale al Giro della Lunigiana, conclusa con tanta sfortuna e con una doppia caduta. Non finiscono qui i piazzamenti per la società del presidente Simone Pontara: negli Allievi, Giuseppe Smecca ha partecipato al prestigioso appuntamento toscano della Coppa Diddi, corsa con la rappresentativa lombarda. Nel frattempo, il compagno di squadra Francesco Baruzzi si è messo in evidenza a Gorle (Bergamo) centrando la quinta posizione. Stesso risultato nella mountain bike per Luca Zaina, di scena a Dazio (Sondrio). Infine, gli Esordienti erano impegnati a Sant’Andrea di Concesio nel campionato provinciale bresciano. Nei secondi anni, quarto posto per il mantovano Alessandro Marzocchi, giunto secondo nella competizione per la maglia biancazzurra.

ORDINI DI ARRIVO

Castelfranco Emilia (femminile)

Allieve: 1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 68 chilometri 400 metri in 1 ora 43 minuti 57 secondi, media 39,481 chilometri orari, 2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 3° Elena De Laurentiis (Guarenna), 4° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Alice Testone (Team Go Fast), 6° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto, 7° Francesca Sorgi (Gb Team Pool Cantù), 8° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) a 1 minuto 15 secondi, 9° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto), 10° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Esordienti secondo anno: 1° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 28 chilometri 500 metri in 52 minuti 10 secondi, media 32,780 chilometri orari, 2° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 3° Sofia Delle Fontane (Il Pirata Official Team), 4° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 5° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 6° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 7° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 8° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Elisa Basso (Polisportiva Quiliano Bike), 10° Margot Buldrini (Bicifestival)

Casalpusterlengo (maschile)

Juniores: 1° Filippo Omati (Pedale Casalese Armofer Piacenza Cycling Academy) 104 chilometri 400 metri in 2 ore 23 minuti 2 secondi, media 43,794 chilometri orari, 2° Mirko Coloberti (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 3° Marco Oliosi (Biesse Carrera), 4° Juan David Sierra (Ciclistica Biringhello) a 10 secondi, 5° Myles Corey Porcelli (Ciclistica Biringhello) a 11 secondi, 6° Luca Furlan (Feralpi Group), 7° Andrea Cocca (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 8° Christian Bramati (Romanese), 9° Angelo Monister (Team Giorgi), 10° Simone Codenotti (Ferlapi Group).

Gorle (maschile)

Allievi: 1° Damiano Lavelli (Mincio Chiese) 91 chilometri 200 metri in 2 ore 14 minuti 5 secondi, media 40,810 chilometri orari, 2° Thomas Gamba (Ciclistica Trevigliese), 3° Alberto Zamperini (Officina Alberti Uc Val D’Illasi), 4° Stefano Ganini (Romanese), 5° Francesco Baruzzi (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Andrea Godizzi (Mincio Chiese), 7° Sebastiano Tavelli (Feralpi Group), 8° Kevin Lanzarotto (Mincio Chiese), 9° Cristian Cornali (Pedale Brembillese), 10° Michele Bicelli (Feralpi Group).

Dazio (maschile)

Allievi mountain bike: 1° Luca Brancaleon (Ju Green Gorla Minore), 2° Riccardo Cadeo (Polisportiva Ghisalbese), 3° Andrea Bonalumi (Bonfanti Racing Team), 4° Lorenzo Cumerlato Merler (Ju Green Gorla Minore), 5° Luca Zaina (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Fabiano Bonzanini (Team Manuel Bike), 7° Davide Frigerio (Triangolo Lariano), 8° Luca Lanzi (Team Rebel Bike Paredi), 9° Pietro Mazzini (Team Manuel Bike), 10° Filippo Marazzi (Team Serio).

Sant’Andrea di Concesio (maschile)

Esordienti secondo anno: 1° Brandon Fedrizzi (Forti e Veloci) 43 chilometri 200 metri in 1 ora 2 minuti 35 secondi, media 41,417 chilometri orari, 2° Guido Viero (Bruno Gaiga C.a.m.p.i.), 3° Giulio Franceschini (Ronco Maurigi Delio Gallina), 4° Alessandro Marzocchi (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 5° Marco Meneghello (Fdb Cologna Veneta), 6° Luca Fusar Imperatore (Ciclistica Trevigliese) a 7 secondi, 7° Francesco Colosio (Villongo) a 12 secondi, 8° Filippo Colella (Alzate Brianza) a 28 secondi, 9° Achille Bellato (Alzate Brianza) a 31 secondi, 10° Yurii Oliinyk (Ucraina, Villongo).

CLASSIFICHE

Esordienti primo anno: 1° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 2° Ginevra Bacci (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 3° Serena Capacci (Pedale Riminese Frecce Rosse), 4° Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 5° Anna Mucciarini (Serramazzoni), 6° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto), 7° Vivian Micheloni (Potentia Rinascita), 8° Penelope Graziani (Pedale Azzurro Rinascita).

Esordienti secondo anno: 1° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 2° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 3° Sofia Delle Fontane (Il Pirata Official Team), 4° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 6° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 8° Elisa Basso (Polisportiva Quiliano Bike), 9° Margot Buldrini (Bicifestival), 10° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).