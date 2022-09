Tartufo di Piacenza e Parma, il marchio territoriale verrà presentato il 9 ottobre

Consulta del Tartufo, presentato il nuovo logo territoriale – L’organismo nato in primavera e promosso dal Gal del Ducato per dare valore alla produzione tipica dei territori di Parma e Piacenza si è riunito con le associazioni della filiera. Un marchio territoriale registrato a livello europeo per dare visibilità e immediata riconoscibilità ad uno dei prodotti ancora meno conosciuti di Piacenza e Parma, il tartufo, la presentazione a livello nazionale del prossimo 9 ottobre e un supporto organizzativo per permettere alle associazioni della filiera una proficua partecipazione alle iniziative che nei prossimi mesi animeranno i due territori emiliani.

Il nuovo logo

Prosegue a pieno regime l’attività della Consulta del Tartufo di Parma e Piacenza che si è riunita nella giornata di giovedì 29 settembre nella sede dell’ente provinciale piacentino: l’organismo interprovinciale costituitosi la scorsa primavera, promosso e sostenuto dal Gruppo di Azione Locale del Ducato con specifici fondi dell’Unione europea nel quadro della Misura 19 del PSR della Regione Emilia-Romagna, ha l’obiettivo di mettere in campo una serie di iniziative coordinate per dare valore al tartufo delle zone collinari e montane di Parma e Piacenza. La produzione di tartufo locale è presente nel circuito della ristorazione professionale attraverso un commercio destinato ai mercati nazionali, ma è ancora non pienamente sviluppata sotto il profilo della capacità di fungere da elemento attrattivo per i territori parmense e piacentino.

Nel corso della riunione è stato quindi presentato ufficialmente il logo “Il bosco del Ducato, Parma e Piacenza – Tartufo” che distinguerà la rete di produzione locale; sono stati poi consegnati alle associazioni che compongono la Consulta i primi materiali promozionali prodotti, un depliant descrittivo e i roll-up; è stata impostata la partecipazione ad alcuni eventi, a partire dalla presentazione dell’attività della Consulta che si svolgerà in ambito nazionale in occasione della prima edizione del “Festival del tartufo italiano”, a Roma l’8 e il 9 ottobre, per proseguire con le iniziative che si realizzeranno nei mesi di ottobre e novembre in ambito provinciale: la “XXXII Fiera nazionale del Tartufo Nero di Fragno” in programma il 16, 23, 30 ottobre e il 6 e 13 novembre, la “Rassegna del Tartufo Provinciale di Pecorara”, il 16 ottobre, e la “IX Fiera del Tartufo di Bedonia”, il 22, 23, 29 e 30 ottobre. La Consulta, coordinata da Giuseppe Crescente, presidente regionale della Associazione Nazionale Tartufai Italiani, è a composizione sia pubblica che privata e nasce proprio per essere il luogo di indirizzo strategico sulle problematiche del settore a partire dalla valorizzazione del tartufo locale.