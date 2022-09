Temporali in arrivo. Giovedì 29 e venerdì 30 settembre le precipitazioni saranno costanti su tutto il territorio della provincia. Secondo le previsioni, lampi, tuoni e copiose piogge dovrebbero verificarsi a partire dalla tarda mattinata di giovedì e interrompersi venerdì sera. Le temperature non subiranno bruschi cali in città rispetto ai giorni precedenti. Giovedì prevista una massima di 21 gradi a Piacenza e una minima di 12. Massima di 14 e minima di 8 gradi sui rilievi. Per venerdì massima in discesa a Piacenza, con 17 gradi, mentre la minima salirà a 15 gradi. In altura colonnina di mercurio in oscillazione fra i 10 e i 15 gradi.

Giorni successivi – “Condizioni di tempo prevalentemente stabile con nuvolosità variabile e possibilità di qualche debole pioggia sui rilievi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi; massime in progressivo aumento fino a valori intorno a 24-25 gradi nella giornata di domenica, per poi diminuire dalla giornata di lunedì”.